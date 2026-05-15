MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Σταμάτης Κραουνάκης για Γιώργο Μαρίνο: “Μέσα μου αντηχούν τα γέλια μας, τα πολλά γέλια μας”

|
THESTIVAL TEAM

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Σταμάτης Κραουνάκης, το απόγευμα της Παρασκευής, όταν και συνομίλησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στο “Στούντιο 4” της ΕΡΤ.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο δημοφιλής δημιουργός αναφέρθηκε με τρυφερότητα στο κομμάτι των απωλειών αγαπημένων του προσώπων μα και στην θρηνολαγνεία που παρατηρεί στα social media.

Ειδικότερα, ο Σταμάτης Κραουνάκης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “έχουν φύγει πολλοί… Με τον Γιώργο Μαρίνο ήμασταν πάρα πολλοί κολλητοί… Δηλαδή μέσα μου αντηχούν τα γέλια μας, τα πολλά γέλια μας. Έχουμε κάνει πολλές μεγάλες τρέλες με τον Γιώργο, επικίνδυνα πράγματα! Επικίνδυνα, που δεν λέγονται μερικά. Τρέλα, πολύ γέλιο, εκτός από τον χρόνο που δουλεύαμε παρέα”.

“Επειδή είχα καρέ του άσσου και μου έφυγαν κοντά πολλοί άνθρωποι, ένα είναι ότι μαθαίνεις τις απώλειες και το δεύτερο, που εγώ είπα στον εαυτό μου, ούτε λεπτό πια χαμένο στην αηδία. Ούτε λεπτό σημασίας στο κουτό”.

“Έχω παρατηρήσει πως πια υπάρχει θρηνολαγνεία. Προτιμούν δηλαδή στα social media να αρχίσουν τον θρήνο και τα δακρύβρεχτα… κάνε μωρή ένα παστίτσιο να φάτε το μεσημέρι! Πολύ θρηνολαγνεία στα social media” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Σταμάτης Κραουνάκης στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση.

Γιώργος Μαρίνος Σταμάτης Κραουνάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Antigoni Buxton: Η πρώτη ανάρτηση μετά την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Eurovision

ΚΑΙΡΟΣ 18 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 λεπτά πριν

Καπάκια κατσαρόλας: Το απλό κόλπο για να καθαρίσετε τα λίπη χωρίς κόπο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Τι λένε πηγές της Νέας Αριστεράς για την αποχώρηση Οζγκιούρ

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Μεσανατολικό: Παλαιστίνιος έφηβος νεκρός από ισραηλινά πυρά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

ΠΑΙΔΕΙΑ 13 ώρες πριν

ΑΠΘ: Το αγωνιστικό μονοθέσιο της Aristotle Racing Team ανεβάζει στροφές στη ΔΕΘ