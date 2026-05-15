Σταμάτης Κραουνάκης για Γιώργο Μαρίνο: “Μέσα μου αντηχούν τα γέλια μας, τα πολλά γέλια μας”

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Σταμάτης Κραουνάκης, το απόγευμα της Παρασκευής, όταν και συνομίλησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο στο “Στούντιο 4” της ΕΡΤ.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο δημοφιλής δημιουργός αναφέρθηκε με τρυφερότητα στο κομμάτι των απωλειών αγαπημένων του προσώπων μα και στην θρηνολαγνεία που παρατηρεί στα social media.

Ειδικότερα, ο Σταμάτης Κραουνάκης σημείωσε χαρακτηριστικά πως “έχουν φύγει πολλοί… Με τον Γιώργο Μαρίνο ήμασταν πάρα πολλοί κολλητοί… Δηλαδή μέσα μου αντηχούν τα γέλια μας, τα πολλά γέλια μας. Έχουμε κάνει πολλές μεγάλες τρέλες με τον Γιώργο, επικίνδυνα πράγματα! Επικίνδυνα, που δεν λέγονται μερικά. Τρέλα, πολύ γέλιο, εκτός από τον χρόνο που δουλεύαμε παρέα”.

“Επειδή είχα καρέ του άσσου και μου έφυγαν κοντά πολλοί άνθρωποι, ένα είναι ότι μαθαίνεις τις απώλειες και το δεύτερο, που εγώ είπα στον εαυτό μου, ούτε λεπτό πια χαμένο στην αηδία. Ούτε λεπτό σημασίας στο κουτό”.

“Έχω παρατηρήσει πως πια υπάρχει θρηνολαγνεία. Προτιμούν δηλαδή στα social media να αρχίσουν τον θρήνο και τα δακρύβρεχτα… κάνε μωρή ένα παστίτσιο να φάτε το μεσημέρι! Πολύ θρηνολαγνεία στα social media” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Σταμάτης Κραουνάκης στη νέα τηλεοπτική του εμφάνιση.