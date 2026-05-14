Νέο χτύπημα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες παλιών ΙΧ – Έτσι θα βγουν από την κυκλοφορία, τι θα μετρούν τα νέα ραντάρ των δρόμων

Μια νέα τεχνολογία που ετοιμάζεται να εφαρμοστεί στους ευρωπαϊκούς δρόμους αλλάζει πλήρως όσα γνωρίζαμε, αφού πλέον το ΚΤΕΟ δεν θα είναι αρκετό για να θεωρείται ένα όχημα «καθαρό» και ασφαλές.

Το τελευταίο διάστημα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υψηλά στην ατζέντα της ένα πλάνο σημαντικών αλλαγών στον τομέα της αυτοκίνησης, προσπαθώντας να αναδιαμορφώσει σταδιακά το ισχύον πλαίσιο για τους οδηγούς και θέτοντας στο επίκεντρο νέα μέτρα οδικής ασφάλειας και περιβαλλοντικού ελέγχου.

Παράλληλα, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται προτάσεις που αφορούν πιο αυστηρή και διαρκή εποπτεία των οχημάτων, με στόχο τον περιορισμό των ρύπων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, πέρα από την ετήσια διενέργεια ΚΤΕΟ, η Ευρώπη φαίνεται πως πλέον προωθεί την εισαγωγή ενός νέου συστήματος συνεχούς παρακολούθησης των εκπομπών ρύπων των οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα όσα συζητούνται στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να φέρει ένα νέο πλαίσιο οδικών ελέγχων που θα βασίζεται σε ειδικές συσκευές ανίχνευσης ρύπων, οι οποίες θα μπορούν να «διαβάζουν» τα καυσαέρια ενός αυτοκινήτου ενώ αυτό κινείται κανονικά στον δρόμο, χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει.

Ουσιαστικά, πρόκειται για μια νέα γενιά «ραντάρ ρύπων», τα οποία θα τοποθετούνται σε κομβικά σημεία των δρόμων και θα είναι σε θέση να αναλύουν σε πραγματικό χρόνο τα αέρια που εκπέμπει ένα όχημα από την εξάτμιση. Τα δεδομένα αυτά θα διασταυρώνονται αυτόματα με την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος, επιτρέποντας στις αρχές να εντοπίζουν αυτοκίνητα που ρυπαίνουν υπερβολικά ή έχουν πειραγμένα συστήματα αντιρρύπανσης.

Οι ευρωπαϊκές αρχές θεωρούν ότι ο σημερινός τρόπος ελέγχου μέσω ΚΤΕΟ δεν αρκεί, καθώς πολλά αυτοκίνητα περνούν επιτυχώς τον έλεγχο αλλά στη συνέχεια κυκλοφορούν με βλάβες ή παραποιημένα συστήματα εκπομπών.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται ήδη πάνω σε νέο νομοθετικό πακέτο, γνωστό ως «Roadworthiness Package», το οποίο θα δίνει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να εφαρμόζουν μόνιμους ελέγχους εκπομπών σε δημόσιους δρόμους.

Στην Ισπανία, μάλιστα, έχουν ήδη γίνει τα πρώτα ουσιαστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αφού εγκρίθηκε νέο τεχνικό πρότυπο που καθορίζει για πρώτη φορά το πλαίσιο λειτουργίας τέτοιων συστημάτων απομακρυσμένου ελέγχου ρύπων.

Οι νέες συσκευές δεν λειτουργούν όπως τα κλασικά ραντάρ ταχύτητας. Αντίθετα, χρησιμοποιούν ειδικούς αισθητήρες υψηλής ακρίβειας που μπορούν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα να μετρήσουν επίπεδα ουσιών όπως τα οξείδια του αζώτου (NOx), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες.

Στόχος των ελέγχων είναι να εντοπίζονται οχήματα με σοβαρά προβλήματα ή παράνομες μετατροπές, όπως αυτοκίνητα χωρίς φίλτρο μικροσωματιδίων (DPF), πειραγμένα συστήματα AdBlue, βλάβες σε EGR και καταλύτες, οχήματα που εκπέμπουν σημαντικά περισσότερους ρύπους από τα επιτρεπόμενα όρια, καθώς και περιπτώσεις ηλεκτρονικής παραποίησης των συστημάτων αντιρρύπανσης.

Οι ειδικοί εκτιμούν πως στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρεθούν κυρίως τα παλαιότερα diesel μοντέλα, ειδικά όσα πληρούν προδιαγραφές Euro 4 και Euro 5, καθώς και αρκετά οχήματα Euro 6 που έχουν διανύσει πολλά χιλιόμετρα ή δεν έχουν συντηρηθεί σωστά.

Σημειώνεται επίσης πως ήδη σήμερα ένα σημαντικό ποσοστό αποτυχίας στα ΚΤΕΟ σχετίζεται με τις εκπομπές ρύπων. Οι νέοι έλεγχοι, ωστόσο, διαφοροποιούνται πλήρως, αφού πλέον το αυτοκίνητο δεν θα εξετάζεται μία φορά κάθε λίγα χρόνια αλλά ουσιαστικά σε καθημερινή βάση όσο κινείται.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται από πολλούς ως το επόμενο βήμα μετά τα ραντάρ ταχύτητας, τις κάμερες ζώνης ασφαλείας και κινητού τηλεφώνου ή τα συστήματα παρακολούθησης λεωφορειολωρίδων.

Δείτε το σχετικό βίντεο εδώ:

Πηγή: carandmotor.gr