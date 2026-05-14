MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο στην Πυλαία – Στο νοσοκομείο ένας πολυτραυματίας

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με συνέπεια ένας άνδρας να τραυματιστεί σοβαρά.

Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 06:30 στην περιοχή της Πυλαίας όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στη συμβολή των οδών Γιάννου Κρανιδιώτη και Στέλιου Καζαντζίδη.

Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και η Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ με γιατρό.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ-2 Θεσσαλονίκης, ο άνδρας είναι πολυτραυματίας ενώ αφού αντιμετωπίστηκε στο σημείο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Κλείνει πασίγνωστο παιχνιδάδικο της Θεσσαλονίκης μετά από 17 χρόνια λειτουργίας

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

“Σιωπηλός δολοφόνος” η υπέρταση: Ένας στους τρεις Έλληνες έχει υπέρταση και δεν το γνωρίζει

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για το ντέρμπι “δικεφάλων” στην Τούμπα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Απόφαση – βόμβα για τις χρεώσεις 0,80 ευρώ σε λογαριασμούς καταθέσεων

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επιστρέφει το Kids Fun Festival στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Θέρμης – Πανοράματος με ελεύθερη είσοδο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Κομοτηνή: Χειροπέδες σε αλλοδαπό που έκρυβε σε φορτηγό σχεδόν… 20.000 αναβολικά χάπια – Δείτε βίντεο