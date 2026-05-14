Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο στην Πυλαία – Στο νοσοκομείο ένας πολυτραυματίας
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στην ανατολική Θεσσαλονίκη, με συνέπεια ένας άνδρας να τραυματιστεί σοβαρά.
Το τροχαίο έγινε λίγο μετά τις 06:30 στην περιοχή της Πυλαίας όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του στη συμβολή των οδών Γιάννου Κρανιδιώτη και Στέλιου Καζαντζίδη.
Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και η Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ με γιατρό.
Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ-2 Θεσσαλονίκης, ο άνδρας είναι πολυτραυματίας ενώ αφού αντιμετωπίστηκε στο σημείο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ιπποκράτειο”.