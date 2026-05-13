ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Πότε ανοίγουν οι θύρες – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φίλαθλοι

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς στην Τούμπα, έχοντας ως στόχο τη νίκη που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στην δεύτερη θέση.

Σε αυτή την προσπάθεια θέλει βοηθό τον κόσμο του, που αναμένεται να βρεθεί στις κερκίδες της Τούμπας.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε το μεσημέρι της Τετάρτης οδηγίες για όσους πάνε στο γήπεδο:

«Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ σήμερα Τετάρτη (13.05, 19:30) στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του UEFA Champions League.

Στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν, η ομάδα μας, μας χρειάζεται όλους δίπλα της. Τη στηρίζουμε με το πάθος και τη φωνή μας, την προστατεύουμε με μυαλό και σύνεση. Θυμίζουμε ότι η Ελληνική Αστυνομία θα διενεργήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου και σημειώνεται ότι στο γήπεδο της Τούμπας απαγορεύεται η χρήση βεγγαλικών, κροτίδων, καπνογόνων, πυρσών και συσκευών laser, η ρίψη αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, όπως και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο. Οι θύρες της Τούμπας θα ανοίξουν στις 17:00. Φροντίστε να έχετε κάνει έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας μέσω του Gov.gr Wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, για να αποφύγετε καθυστερήσεις και προβλήματα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov Wallet από την αγορά του και εντεύθεν, καθώς και στη διαδικασία της μεταβίβασης εισιτηρίων διαρκείας. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρουσιαστεί σχετικά με την προσθήκη στο Gov.grWallet ή τυχόν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουν αποκλειστικά στο Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) & https://wallet.gov.gr/support».