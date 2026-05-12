MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Είναι επίσημο! Νέος προπονητής του Ηρακλή ο Βάλτερ Ματσάρι

|
THESTIVAL TEAM

Προπονητής του Ηρακλή και επίσημα είναι ο Βάλτερ Ματσάρι. Ο Ιταλός τεχνικός που πριν από περίπου δύο εβδομάδες είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη χωρίς, όμως, να οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία τότε, επέστρεψε για να αναλάβει επίσημα τους “κυανόλευκους”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον καταξιωμένο Ιταλό προπονητή, Βάλτερ Ματσάρι για 1+1 χρόνια.

Ο γεννημένος την 1 Οκτώβρη 1961 κόουτς, στο πλούσιο παλμαρέ της καριέρας του, έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την τεχνική ηγεσία της Νάπολι, της Ίντερ, της Τορίνο, της Κάλιαρι, της Σαμπντόρια, της Ρετζίνα και της Γουότφορντ. Τον καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του ΗΡΑΚΛΗ μας!».

Βάλτερ Ματσάρι Ηρακλής

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Survivor: Εκτός κινδύνου ο Σταύρος Φλώρος μετά τον σοβαρό τραυματισμό του – Εξετάζεται η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Η Συνάντηση” με τον Γιώργο Κιμούλη και σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Σκέρτσος: Συστήματα και μεταρρυθμίσεις ενδυναμώνουν το κράτος δικαίου στην Ελλάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Συνελήφθη 39χρονος στη Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών – Βρέθηκε στην κατοχή του κοκαΐνη, κάνναβη και 6.000 ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

“Στο χιλιοστό”: Υπουργός άλλης χώρας πρότεινε το 2010 στο Eurogroup να πωληθεί η Ακρόπολη – Η αντίδραση Γιούνκερ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Η Διεθνής Χορωδιακή Συναυλία VOCES UNITATIS φέρνει φωνές από όλο τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας