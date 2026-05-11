Τασούλας: Το μέλλον της Ελλάδας είναι στη θάλασσα

Τα εγκαίνια του χώρου όπου το υποβρύχιο Πρωτεύς βρίσκεται πλέον υπερυψωμένο δίπλα στο Θωρηκτό Αβέρωφ στο Φαληρικό όρμο, τέλεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, της στρατιωτικής ηγεσίας και του δωρητή του χώρου, υποναύαρχου επί τιμή, Άρη Θεοδωρίδη.

«Η Ελλάδα ενδυναμώνει εθνικά και πολιτιστικά με τέτοια έργα», είπε στην ομιλία του ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Ο ελληνικός πολιτισμός, το πνεύμα και η ισχύς της Ελλάδας είναι τελικά ταυτισμένη με τη θάλασσα.

Αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι από τη σημερινή εκδήλωση, είναι ότι πρέπει με εθνική ομοψυχία, χωρίς διχασμούς και διασπάσεις να αγκαλιάσουμε την τεχνολογία, να έχουμε και σήμερα μέσα τόσο προηγμένα όσο ήταν και ο Πρωτέας στην εποχή του.

Και να μην ξεχνάμε ποτέ, ότι το μέλλον της Ελλάδος βρίσκεται πάντοτε στη θάλασσα», τόνισε ο κ. Τασούλας.

