Πάτρα: Διασωληνωμένος 57χρονος μοτοσικλετιστής μετά από τροχαίο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή Πετρωτού κοντά στην Πάτρα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο αναβάτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 57χρονο μοτοσικλετιστή στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Η Τροχαία Πατρών διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

