Τίνα Μεσσαροπούλου για τη μεταφορά του Γιώργου Μυλωνάκη σε κέντρο αποκατάστασης: Ο σύζυγός μου είναι μαχητής

Βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος νοσηλευόταν εκεί μετά μετά από ρήξη ανευρύσματος που υπέστη στον εγκέφαλο στις 15 Απριλίου και τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την ίδια μέρα.

Σύμφωνα με τον ιατρικό ανακοινωθέν, η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, χαρακτήρισε μαχητή τον Γιώργο Μυλωνάκη και ανέφερε ότι μεταφέρεται σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.

Παράλληλα ευχαρίστησε τη διοίκηση, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και όλους τους εργαζόμενους του «Ευαγγελισμού», αλλά και όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους όλο αυτό αυτό το διάστημα.

Όπως έγραψε αρχικά: «Μετά από 26 δύσκολες μέρες στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ήρθε η ώρα χάρη στη δύναμη της επιστήμης, του Θεού αλλά και τη θέληση του ίδιου για ζωή να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου, θέλω να εκφράσω την απέραντη ευγνωμοσύνη μου προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και κάθε εργαζόμενο του Ευαγγελισμού, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Πέρα από εξαιρετικοί επαγγελματίες, αποδείχτηκαν πάνω απ’ όλα άνθρωποι με αληθινή αγάπη, δύναμη και ανθρωπιά».

Σε άλλη ανάρτηση, η δημοσιογράφος σημείωσε: «Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ. Νιώθω επίσης τεράστια ευγνωμοσύνη προς όλους τους γνωστούς και αγνώστους φίλους που στάθηκαν δίπλα μας αυτό το διάστημα. Η παρουσία σας, τα λόγια συμπαράστασης, οι προσευχές και η αγάπη σας μάς έδωσαν δύναμη και συνέβαλαν ουσιαστικά σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Ο σύζυγός μου είναι μαχητής. Τίποτα στη ζωή δεν του χαρίστηκε, ό,τι πέτυχε, το κατάφερε με κόπο, επιμονή και αξιοπρέπεια. Και το ίδιο θα κάνει και τώρα. Ο επόμενος σταθμός μας είναι η Γερμανία, σε ένα εξειδικευμένο για την περίπτωση του κέντρο αποκατάστασης, Συνεχίζουμε με πίστη, δύναμη και ελπίδα».