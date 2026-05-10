Η Βόρεια Κορέα αλλάζει το σύνταγμά της: Αυτόματη πυρηνική απάντηση αν σκοτωθεί ο Κιμ Γιονγκ Ουν

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε τροποποίηση του συντάγματός της, εισάγοντας μια διάταξη που προβλέπει αυτόματη πυρηνική αντίδραση σε περίπτωση δολοφονίας ή εξουδετέρωσης του Κιμ Γιονγκ Ουν.



Όπως αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας The Telegraph, η αλλαγή πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε ισραηλινή επίθεση στην Τεχεράνη στο πλαίσιο συντονισμένης αμερικανοϊσραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης.



Η αναθεώρηση του συντάγματος εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ανώτατης Λαϊκής Συνέλευσης της Βόρειας Κορέας, η οποία ξεκίνησε στις 22 Μαρτίου στην Πιονγιάνγκ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών της Νότιας Κορέας ενημέρωσε κυβερνητικούς αξιωματούχους για τη συγκεκριμένη αλλαγή.



Η διάταξη για τα πυρηνικά αντίποινα

Η νέα συνταγματική πρόβλεψη περιγράφει τις διαδικασίες που θα ενεργοποιούνται σε περίπτωση που η ηγεσία της χώρας τεθεί «εκτός λειτουργίας» από εχθρική ενέργεια. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της διάταξης, «εάν το σύστημα διοίκησης και ελέγχου των πυρηνικών δυνάμεων του κράτους τεθεί σε κίνδυνο από επιθέσεις εχθρικών δυνάμεων, θα εξαπολυθεί αυτόματα και αμέσως πυρηνική επίθεση».



Η εξέλιξη ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική αποτροπής της Πιονγιάνγκ, η οποία τα τελευταία χρόνια επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη του πυρηνικού της οπλοστασίου.



Σκληρότερη στάση απέναντι στη Νότια Κορέα

Παράλληλα, η Βόρεια Κορέα έχει ήδη προχωρήσει σε ευρύτερες συνταγματικές αλλαγές που αποτυπώνουν τη σκληρότερη γραμμή του καθεστώτος απέναντι στη Νότια Κορέα. Όπως είχε μεταδώσει το Reuters, η Πιονγιάνγκ αναθεώρησε το σύνταγμά της ώστε να ορίζει πλέον επίσημα ότι συνορεύει με τη Νότια Κορέα, αφαιρώντας ταυτόχρονα αναφορές στην επανένωση των δύο κρατών.



Η κίνηση θεωρείται μέρος της προσπάθειας του Κιμ Γιονγκ Ουν να κατοχυρώσει θεσμικά τη θέση ότι οι δύο Κορέες αποτελούν ξεχωριστά κράτη.



Τον περασμένο μήνα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε δεσμευτεί να ενισχύσει περαιτέρω τις πυρηνικές δυνατότητες της χώρας, χαρακτηρίζοντας τη Νότια Κορέα ως το «πιο εχθρικό κράτος», ενώ παράλληλα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για «κρατική τρομοκρατία και επιθετικότητα».