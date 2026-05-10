Super League: Πού θα δείτε τα Άρης – ΟΦΗ και Βόλος – Λεβαδειακός για τις θέσεις 5-8 των playoffs

Η δράση στην Stoiximan Super League συνεχίζεται με αμείωτη ένταση την Κυριακή (10/5) καθώς πέρα από τη μάχη του τίτλου, διεξάγονται δύο αναμετρήσεις για τις θέσεις 5-8 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των playoffs.

Κοινή ώρα έναρξης είναι οι 17:00, με τον Άρη να υποδέχεται στο “Κλεάνθης Βικελίδης” τον ΟΦΗ σε μετάδοση από το Novasports Prime και τον Βόλο να φιλοξενεί στο Πανθεσσαλικό τον Λεβαδειακό σε ματς που μεταδίδεται από το COSMOTE SPORT 4 HD.