Κυρ. Μητσοτάκης: Καμία έκπτωση σε όσα πρέπει να γίνουν για το ΑΠΘ

Η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει καμιά έκπτωση σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε αμέσως μετά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη, με τον Πρύτανη του ΑΠΘ, Κυριάκο Αναστασιάδη και τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας Ιάκωβο Μιχαηλίδη.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίθεση που δέχθηκε ο Αντιπρύτανης κ. Μιχαηλίδης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη συμπαράσταση και τη στήριξή του, τονίζοντας ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν πρόκειται να γίνει καμία έκπτωση σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για το Πανεπιστήμιο.

