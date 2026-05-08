MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Χανιά: 25χρονος έκρυβε στο σπίτι του από πιστόλι μέχρι μπαλτά και κροτίδες

|
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων ένας 25χρονος ελληνικής καταγωγής που το όχημα του ήταν “φορτωμένο” με όπλα.

Πραγματοποιήθηκε αρχικά έλεγχος σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 25χρονος και ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

  • 1 πιστόλι,
  • 2 γεμιστήρες,
  • 4 μαχαίρια,
  • φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,
  • μπαλτάς,
  • κάλυκες,
  • κροτίδα

Επιπλέον κατασχέθηκε το όχημα ως μέσω απόκρυψης οπλισμού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Χανιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Δομοκός: 70 ετών ο άνδρας που έβαλε φωτιά στο αυτοκίνητο του και αυτοκτόνησε – Δείτε εικόνες

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Περίπου 1.500 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο λόγω του πολέμου στο Ιράν

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτορας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Δημήτρης Οικονόμου – Χωρίς τον Άκη Παυλόπουλο στον ΣΚΑΪ: Δεν πρόκειται να τον δείτε μέχρι νεωτέρας, θα δούμε πότε θα γυρίσει

MEDIA NEWS 21 ώρες πριν

Eurovision 2026: Ο Alexander Rybak “στηρίζει” Ακύλα και παίζει το Ferto στο βιολί του

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 23 ώρες πριν

Βαρθολομαίος από το Προεδρικό Μέγαρο: Ο ρατσισμός και οι φυλετικές διακρίσεις είναι μακριά από το ήθος της Ορθοδοξίας