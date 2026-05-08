Χανιά: 25χρονος έκρυβε στο σπίτι του από πιστόλι μέχρι μπαλτά και κροτίδες

Συνελήφθη χθες το απόγευμα σε περιοχή του Δήμου Αποκορώνου από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων ένας 25χρονος ελληνικής καταγωγής που το όχημα του ήταν “φορτωμένο” με όπλα.

Πραγματοποιήθηκε αρχικά έλεγχος σε Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 25χρονος και ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

1 πιστόλι,

2 γεμιστήρες,

4 μαχαίρια,

φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

μπαλτάς,

κάλυκες,

κροτίδα

Επιπλέον κατασχέθηκε το όχημα ως μέσω απόκρυψης οπλισμού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.