Τραμπ και Φον ντερ Λάιεν συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δήλωσε ότι είχε μια «εξαιρετική τηλεφωνική επικοινωνία» με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Ursula von der Leyen), κατά την οποία συζητήθηκαν μια σειρά από διεθνή ζητήματα.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι δύο πλευρές εμφανίστηκαν «απολύτως ενωμένες» στη θέση ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συμφωνήθηκε να δοθεί χρόνος έως την 250ή επέτειο από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τους δασμούς, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι αμερικανικοί δασμοί θα αυξηθούν άμεσα σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.

