Fitch: Εύσημα στην Ελλάδα για τα στοχευμένα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Τα μέτρα που λαμβάνουν ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά τους εάν επεκταθούν, προειδοποίησε σήμερα κορυφαίος αναλυτής του οίκου αξιολόγησης Fitch.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν διαθέσει μέχρι στιγμής πολύ μικρότερα κεφάλαια σε μέτρα στήριξης συγκριτικά με το 2022, όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Έχουν εστιάσει όμως σε οριζόντια μέτρα, π.χ. μειώσεις φόρων στα καύσιμα, παρότι οικονομολόγοι προειδοποιούν πως θα έπρεπε να εστιάσουν σε στοχευμένα μέτρα – όπως εκείνα για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών – δεδομένου ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι στενά.

Ο Φεντερίκο Μπαρίγκα-Σαλαζάρ, επικεφαλής των αξιολογήσεων του Fitch στη δυτική Ευρώπη, ανέφερε σε διαδικτυακό σεμινάριο πως τα μέτρα στήριξης στην παρούσα φάση είναι «πολύ μικρά», κυμαινόμενα από 0,3% του ΑΕΠ στην Ισπανία έως λιγότερο από 0,01% του ΑΕΠ σε Γαλλία και Βρετανία.

Εξήγησε πως εάν επαληθευτούν οι ανησυχίες για τις προοπτικές στην αγορά ενέργειας, ορισμένες χώρες ενδέχεται να υποχρεωθούν να προχωρήσουν σε περαιτέρω μέτρα στήριξης, «κάτι που θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις, μεσοπρόθεσμα, στα δημόσια οικονομικά».

«Δυστυχώς, μέχρι αυτό το στάδιο, τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα δεν ήταν στοχευμένα. Η μόνη χώρα που πραγματικά έχει εφαρμόσει στοχευμένα μέτρα είναι η Ελλάδα», υπογράμμισε ο αναλυτής του οίκου Fitch.

