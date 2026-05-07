Κτηνωδία στη Φλόριντα: Γυναίκα χτυπάει και τραυματίζει θανάσιμα κουτάβι ενός έτους – Σκληρό βίντεο

Ένα αδιανόητο περιστατικό κτηνωδίας σημειώθηκε στις 30 Απριλίου στην Τάμπα της Φλόριντα, όταν μία γυναίκα χτύπησε και τραυμάτισε θανάσιμα ένα κουτάβι ενός έτους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του nbcmiami, το λευκό κουτάβι, το οποίο αναγνωρίστηκε ως αδέσποτο μαλτέζ, άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη (6/5) μετά από εξαήμερη νοσηλεία στο Κέντρο Φροντίδας Ζώων της Κομητείας Χίλσμπορο, όπου μεταφέρθηκε μετά το περιστατικό.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, μία γυναίκα από την κομητεία Χίλσμπορο της Φλόριντα, η 33χρονη Ιμάνια Ντέιβις, πετάει αρχικά το σκυλάκι στην άκρη του πεζοδρομίου. Όταν εκείνο επιστρέφει κοντά της, η γυναίκα το κλωτσάει στη μέση του δρόμου σε μία προσπάθεια να το διώξει μακριά. Στη συνέχεια το πιάνει από το σβέρκο και το πετάει σαν «σκουπίδι» στο οδόστρωμα. Το παρατάει τραυματισμένο και απομακρύνεται.

Ένας βοηθός σερίφη, που έφτασε στην περιοχή, βρήκε το σκυλί να τρέμει στο πεζοδρόμιο και το μετέφερε στο Κέντρο Φροντίδας Ζώων της Κομητείας Χίλσμπορο, όπου επιβεβαιώθηκε ότι είχε υποστεί κάταγμα σε ένα από τα μπροστινά του πόδια και αιμορραγούσε από τη μύτη.

Η γυναίκα συνελήφθη την ίδια μέρα που έγινε το συμβάν, στις 30 Απριλίου, και αντιμετωπίζει έξι κατηγορίες για βαριά κακοποίηση ζώων.

«Αυτό που υπέστη αυτό το αθώο ζώο ήταν σκληρό, βίαιο και απαράδεκτο»

Ο σερίφης, Τσαντ Κρόνιστερ, καταδίκασε το περιστατικό χαρακτηρίζοντάς το ως μία πράξη ακραίας σκληρότητας, ενώ ανέφερε ότι ήταν ανησυχητικό ότι, παρόλο που αυτό έγινε σε μια πολυσύχναστη περιοχή, κανείς δεν κάλεσε την αστυνομία.

«Πρόκειται για μια βαθιά συγκλονιστική υπόθεση που έχει επηρεάσει ολόκληρη την κοινότητά μας. Αυτό που υπέστη αυτό το αθώο ζώο ήταν σκληρό, βίαιο και απαράδεκτο. Είμαι επίσης ευγνώμων σε όλους στο Κέντρο Πόρων για Κατοικίδια Ζώα της Κομητείας Χίλσμπορο και στο κτηνιατρικό προσωπικό που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να φροντίσουν αυτόν τον σκύλο και να του δώσουν μια ευκαιρία να αναρρώσει».

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό του Instagram του Γραφείου Σερίφη της Κομητείας Χίλσμπορ: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε ότι ο σκύλος που εμπλέκεται στην υπόθεση κακοποίησης ζώου της 30ής Απριλίου 2026 έχει πεθάνει. Παρά τις εκτενείς προσπάθειες του Κέντρου Πόρων για Κατοικίδια Ζώα της Κομητείας Χίλσμπορο και του κτηνιατρικού προσωπικού, ο σκύλος δεν μπόρεσε να σωθεί».

