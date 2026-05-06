Αχιλλέας Μπέος: Η Καρυστιανού εκμεταλλεύεται τον θάνατο του παιδιού της και κατεβαίνει στην πολιτική

Δηλώσεις που θα συζητηθούν έκανε ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος σχετικά με το μνημείο για τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών στην Πλατεία Συντάγματος, μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό NEO 103,3 FM, ο κ. Μπέος αναφέρθηκε αρχικά στις μεγάλες τραγωδίες που έχουν σημαδέψει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι γεγονότα όπως η Marfin, το Μάτι, η Μάνδρα και τα Τέμπη έχουν προκαλέσει συλλογικό πένθος στην ελληνική κοινωνία.

Σχετικά με την τραγωδία των Τεμπών ο κ. Μπέος στάθηκε στο γεγονός πως τα ονόματα των θυμάτων είναι γραμμένα δίπλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη τονίζοντας πως πρέπει να σβηστούν και πως για το θέμα αυτό πρέπει να παρέμβει ο πρωθυπουργός.

Ειδικότερα ο κ. Μπέος δήλωσε:

“Για όλες τις τραγωδίες που έγιναν στην Ελλάδα, σαν τη Marfin, το Mάτι, τη Μάνδρα και τελευταία τα Τέμπη, υπάρχει Έλληνας που δε έκλαψε; Που δεν στεναχωρήθηκε; Με αφορμή μία οικογένεια φίλων που ήρθε από τις ΗΠΑ και πήγανε στην πλατεία Συντάγματος και στον Άγνωστο Στρατιώτη. Αυτό δεν τιμάμε εκεί; Από που κι ως που ρε βάλατε τα ονόματα των νεκρών εκεί; Ρε Μητσοτάκη, πάρε μία μπουλντόζα και μια καθαρίστρια και σβήστα από εκεί. Κακώς το επέτρεψε. Πολύ με ενοχλεί αυτή η εικόνα. Το μνημείο είναι στα Τέμπη. Να πάνε εκεί να κλάψουν και να στεναχωρηθούν οι συγγενείς. Κακώς επέτρεψε και σε αυτόν τον Αλβανό που είναι φίλος με τον Καρβέλα που βάφει τα νύχια του, και εχει την άλλη που τρέχει από πίσω του τη Ζωή. Ρούτσι τον λένε; Από πίσω του τρέχει αυτό το νούμερο (η Κωνσταντοπούλου), εκμεταλλεύεται τον θρήνο, τη θλίψη και τον πόνο των ανθρώπων. Ως Έλληνας πολίτης δε δέχομαι να έρχονται εκατομμύρια τουρίστες και να βλέπουν αυτό το χάλι. Στεναχωρηθήκαμε, κλάψαμε, να τιμωρηθούν φυσικά οι υπεύθυνοι, γιατί υπάρχουν υπεύθυνοι. Γιατί δεν πήγαν αυτοί από το Μάτι; Κομματικοποιήσαμε τις τραγωδίες. Οι άλλοι στη Marfin κάηκαν ζωντανοί. Υπάρχουν ευθύνες για τα Τέμπη και πρέπει να αποδοθούν. Αυτό είναι χάλι όμως εκεί. Ας γίνει ένα άλλο κανονικό μνημείο σε άλλο χώρο που θα παραχωρήσει το Κράτος. Και να το κάνουν οι γονείς. Σε αυτό λέω ναι. Έχει υποχρέωση ο αρμόδιος υπουργος, που θα έπρεπε να το έχει κάνει ήδη. Μητσοτάκη πάρε θέση αν θες να είσαι ηγέτης της πατρίδας μας. Αυτό εκεί είναι χάλι. Ας δώσει εντολή σε μένα και θα πάω εγώ να τα σβήσω γιατί εγώ είμαι πατριώτης. Ντροπή. Ντροπή και που δεν έδιναν τόσο καιρό άδεια να ξεθάψουν οι συγγενείς τα παιδιά τους όμως. Έχει δίκιο ο Ρούτσι εκεί, που καθόταν σε μία καρέκλα με μία σκηνή και του πήγαιναν κρυφά φαγητό τα βράδια. Θεατρινισμοί. Σωστό το αίτημά του όμως. Και δεν είχαν δικαίωμα να του το απαγορεύσουν. Λέω την αλήθεια. Σε αυτό είχε δίκιο”

Στη συνέχεια ο κ. Μπέος επιτέθηκε στη Μαρία Καρυστιανού λέγοντας πως εκμεταλλεύεται το παιδί της και πολιτικοποιείται. “Η Καρυστιανού λέει είναι μάνα, στεναχωριέται, δεν μπορούμε να κάνουμε κριτική. Όχι να κάνουμε. Εκμεταλλεύεται το παιδί της; Πέθανε το παιδί της και πολιτεύεται; Με τι προσόντα;”. Όπως είπε, στη Δημοκρατία μπορεί να είναι υποψήφιος ο καθένας “όχι όμως να εκμεταλλεύεσαι το παιδί σου”.

