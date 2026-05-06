MasterChef: Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να εντυπωσιάσει με τα πιάτα της;

Απόψε, Τετάρτη 6 Μαΐου, η θεματική εβδομάδα «έξω από το κουτί» συνεχίζεται με την απαιτητική Ομαδική Δοκιμασία στο MasterChef.

Μέχρι στιγμής, η Κόκκινη μπριγάδα έχει σημειώσει δύο νίκες στις δοκιμασίες του Mystery Box και του Τεστ Δημιουργικότητας, διατηρώντας όλα τα μέλη της ασφαλή. Μία ακόμη νίκη θα της εξασφαλίσει την πλήρη ασφάλεια για την εβδομάδα.

Ωστόσο, για τη Μπλε μπριγάδα η νίκη είναι μονόδρομος, αφού ήδη ο Σαμ Μπεκίρη, η Wasan Alhashimi, ο Βασίλης Αλεξόπουλος και ο Πέτρος Ελευθεριάδης, φορούν τη μαύρη ποδιά και είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση.

Σε περίπτωση ήττας των Μπλε, ο Χάρης Τζαν θα τεθεί αυτόματα υποψήφιος προς αποχώρηση, καθώς ο Μιχάλης Κεχαγιόγλου, ως αρχηγός, προστατεύεται από ασυλία.

Στην αποψινή Ομαδική Δοκιμασία οι δύο μπριγάδες με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να δημιουργήσουν δύο menu σε δύο εκδοχές: πρώτη εκδοχή fine dining και δεύτερη εκδοχή comfort.

Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους 2 ώρες και 30 λεπτά. Παρά τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να επιστρατεύσουν τη δική τους μαγειρική αντίληψη, έμπνευση, δημιουργικότητα και τεχνική στα δύο menu, με μοναδικό στόχο την απόλυτη επικράτηση.

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να εντυπωσιάσει με τα πιάτα της τους τρεις chef κριτές, Σωτήρη Κοντιζά, Πάνο Ιωαννίδη και Λεωνίδα Κουτσόπουλο και να κατακτήσει την πολύτιμη νίκη;

