Έρχεται καλοκαιρινός καιρός με “30αρια” μέχρι τα τέλη της εβδομάδας – Μαζί και η αφρικανική σκόνη

Σε καλοκαιρινούς ρυθμούς κινείται αυτήν την εβδομάδα ο καιρός με τον υδράργυρο όχι απλά να «σκαρφαλώνει» στους 30 βαθμούς Κελσίου έως τα τέλη της εβδομάδας αλλά και να τους ξεπερνάει από την προσεχή Δευτέρα.

Η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας που θα φτάσει και θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς θα συνδυαστεί με μεταφορά αφρικανικής σκόνης κοντά στην Παρασκευή και λίγες λασποβροχές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος το βαρομετρικό χαμηλό στις ακτές της βόρειας Αφρικής, θα ωθήσει πιο θερμές αέριες μάζες προς την περιοχή μας και θα οδηγήσει την αφρικανική σκόνη προς τα δικά μας γεωγραφικά πλάτη.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη αύριο αλλά κυρίως την Παρασκευή, οι συννεφιές αυτές θα κυριαρχήσουν στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα και θα συνοδευτούν από λίγες λασποβροχές για να ολοκληρώσει τη δράση του αυτό το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης μέσα στο Σάββατο. Στη συνέχεια σταδιακά η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει.

Σε ότι αφορά τους ανέμους στρέφονται σε νότιοι – νοτιοανατολικοί, καθώς μας πλησιάζει αυτό το βαρομετρικό χαμηλό και μέσα στο Ιόνιο, θα φθάσει τα 6 με 7 μποφόρ, ωθώντας την αφρικανική σκόνη και τις θερμές αέριες μάζες προς την περιοχή μας.

Από το Σάββατο, ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία και από την επόμενη εβδομάδα θα μιλάμε για θερμοκρασίες πάνω από 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Από την Κυριακή και έπειτα οι συνθήκες θα είναι πλέον καλοκαιρινές.