MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Γιάννης Τσορτέκης για το σοβαρό τροχαίο του: Πήγα και ήρθα, τότε φοβήθηκα και είχα μαζευτεί για ένα διάστημα

|
THESTIVAL TEAM

Ο Γιάννης Τσορτέκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» το βράδυ της Τρίτης 5 Μαϊου και μεταξύ άλλων μίλησε για το σοβαρό τροχαίο που είχε στο παρελθόν, με το αυτοκίνητο που οδηγούσε. Το ατύχημα τον έκανε να φοβηθεί και να αναθεωρήσει πολλά από τα όσα έκανε και πίστευε για την οδήγηση. Σταδιακά το ξεπέρασε και επανήλθε στους γνώριμους ρυθμούς του.

Όπως είπε για το τροχαίο ο Γιάννης Τσορτέκης: «Όλα τυχαία είναι στη ζωή. Είχα και ένα πολύ σοβαρό τροχαίο κάποια στιγμή. Πήγα και ήρθα. Τότε είχα φοβηθεί, είχα μαζευτεί, αλλά εφόσον συνέχισα να ζω σαν άνθρωπος, ξανανοίχτηκα. Ήταν με το αυτοκίνητο. Με τη μηχανή δε μου έχει συμβεί.

Είναι πάρα πολύς καιρός που απολαμβάνω την οδήγηση και σε μεγάλη ταχύτητα και σε μικρή. Με εκνευρίζει η κίνηση, γι’ αυτό και δεν θα γινόμουν ταξιτζής. Αυτό δεν το αντέχω. Δεν κορνάρω με τίποτε, γιατί είναι άσκηση αυτό. Δεν κόρναρα ποτέ γιατί σκέφτομαι ότι σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί να βρεθώ κι εγώ. Αλλά ναι, θα μου σπάσουν τα νεύρα» είπε ο ηθοποιός.

Η αποκάλυψη έγινε στο πλαίσιο συζήτησης για τις επικίνδυνες εμπειρίες της ζωής του, σημειώνοντας πως νιώθει ότι ζει «κατά τύχη» λόγω του πειραματισμού του με τα όρια.

Γιάννης Τσορτέκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Χαλκιδική: Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος Ουκρανός που επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικογένεια γιατί νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θρήνος στο παγκόσμιο μπάσκετ: Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ σε ηλικία 62 ετών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο στη Σαλαμίνα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Τίμησαν τους νεκρούς στη Marfin: 16 χρόνια μετά, στεφάνια και λουλούδια στο σημείο της τραγωδίας – Φωτο

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

ΠΟΥ: Πιθανή μετάδοση του χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο στο κρουαζιερόπλοιο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Αττική: Δίωξη για κακούργημα σε βάρος του 28χρονου ντελιβερά που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς