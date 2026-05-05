Δολοφονία στην Αμμουδάρα Ηρακλείου: Αυτό είναι το όπλο με το οποίο τον εκτέλεσε ο δράστης

Σε σοκ παραμένει η Αμμουδάρα από την στυγερή δολοφονία του 21χρονου, από τον πατέρα του 17χρονου που τον Νοέμβριο του 2023, έχασε τη ζωή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, εβδομάδες μετά το τροχαίο στο οποίο είχε εμπλακεί με το 21χρονο θύμα στη παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου.

Το έγκλημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα (05/05), στη Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ο δράστης πυροβόλησε τον 21χρονο τουλάχιστον 4 – 5 φορές, με το όπλο που βλέπετε στη φωτογραφία, το οποίο παρέδωσε στους αστυνομικούς του Α.Τ. Μαλεβιζίου, όταν παραδόθηκε.

Το χρονικό της άγριας δολοφονίας

Πριν τους πυροβολισμούς προηγήθηκε τροχαίο, με τη σύγκρουση των οχημάτων του θύματος και του δράστη, ο οποίος εσκεμμένα εμβόλισε το αυτοκίνητο του νεαρού.

Αμέσως μετά το τροχαίο, το θύμα προσπάθησε να απομακρυνθεί πεζός από το σημείο και επιχείρησε να μπει σε ένα ξενοδοχείο. Όμως δεν τα κατάφερε, ήρθε σε επαφή με τον δράστη, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε το θύμα από κοντινή απόσταση, με αυτόπτες μάρτυρες να λένε στο CRETA24 ότι ακούστηκαν τουλάχιστον 4-5 πυροβολισμοί.

Ο δράστης ήταν πατέρας του 17χρονου παιδιού, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα πριν από τρία χρόνια στην παραλιακή λεωφόρο Ηρακλείου, στο οποίο είχε εμπλακεί ο 21χρονος. Ο δράστης θεωρούσε ως υπαίτιο του τροχαίου τον 21χρονο, τον οποίο είχε βάλει σκοπό της ζωής του να τον σκοτώσει όπως έλεγε στους οικείους του.

Νεότερες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης ήταν μαζί με την σύζυγό του στο αυτοκίνητο, τράκαρε τον 21χρονο, ακολούθως τον δολοφόνησε και στη συνέχεια, πήγε στην περιοχή του Γαζίου, άφησε τη σύζυγό του σπίτι και ακολούθως πήγε στο Α.Τ. Μαλεβιζίου όπου και παραδόθηκε.

Μάλιστα ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν να σκοτώσει τον 21χρονο.