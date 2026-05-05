Θεσσαλονίκη: Ομάδα ατόμων χτύπησε 14χρονη και της πήρε το κινητό – Συνελήφθη μια 15χρονη
Ένα ακόμα περιστατικό βίας σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στην πλατεία Ευόσμου.
Το περιστατικό έγινε χθες το απόγευμα στην πλατεία Ευόσμου όταν μία 15χρονη -μαζί με άλλα άτομα- χτύπησαν μία 14χρονη και στη συνέχεια της πήραν το κινητό. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι δύο ανήλικες είχαν δώσει ραντεβού στο σημείο προκειμένου να λύσουν μια μεταξύ τους παρεξήγηση.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου εντόπισαν και συνέλαβαν τη 15χρονη.
