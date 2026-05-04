MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μιχάλης Ρέππας για Δανάη Μπάρκα: Δεν έβγαινε η “πασιέντζα” και αποχώρησε από τη θεατρική παράσταση

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Δανάη Μπάρκα αποφάσισε να αποχωρήσει μετά τις πρώτες πρόβες για τη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι» που πρόκειται να ανέβει στις αρχές του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Ρέππας δέχτηκε σχετική ερώτηση από ρεπόρτερ της εκπομπής «Happy Day» και απάντησε για το κενό που άφησε η ηθοποιός και παρουσιάστρια.

Όπως είπε ο Μιχάλης Ρέππας, στις δηλώσεις του που μεταδόθηκαν το πρωί της Δευτέρας (04-05-2026), η Δανάη Μπάρκα δεν είχε υπολογίσει καλά τους χρόνους. Δεν έβγαινε το πρόγραμμά της, η… πασιέντζα, όπως είπε με χιούμορ ο δημιουργός στην κάμερα.

«Είναι θέματα ημερομηνιών αυτά. Κάποιος κάτι δεν υπολόγισε καλά, ίσως κάτι δεν εξήγησε σωστά η επιχείρηση ή δεν κατάλαβε καλά η Δανάη. Κάτι τέτοιο πρέπει να έγινε… Όταν αποσαφηνίστηκε το πράγμα, είδε ότι δεν της έβγαινε η… πασιέντζα κι αποχώρησε και θα παίξει άλλη κοπελιά τον ρόλο της, η Κατερίνα Ζαρίφη», είπε ο Μιχάλης Ρέππας.

«Προς το παρόν δεν έχω λάβει προσκλητήριο για τον γάμο της», κατέληξε ο Μιχάλης Ρέππας.

Μιχάλης Ρέππας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Penélope Cruz – Javier Bardem: Σπάνια έξοδος σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Παρίσι

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Δυτική Όχθη: 26χρονος Παλαιστίνιος νεκρός σε έφοδο του στρατού του Ισραήλ στη Νάμπλους

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

ΠΑΙΔΕΙΑ 23 ώρες πριν

Σοφία Ζαχαράκη: Στόχος του Εθνικού Απολυτηρίου είναι ένα δίκαιο σύστημα – Καμία αλλαγή δεν θα γίνει αιφνιδιαστικά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Δρυμιώτης: Ο Τσίπρας δεν θα έρθει δεύτερος στις εκλογές, – “Ένας πολιτικός αρχηγός δεν μπορεί να δουλεύει με σκονάκια” είπε για την Καρυστιανού

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Η απάντηση Βαρβιτσιώτη-Δενδρινού σε Τσίπρα για το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ: “Λυπόμαστε για την άρνηση να συμμετάσχει”