Μιχάλης Ρέππας για Δανάη Μπάρκα: Δεν έβγαινε η “πασιέντζα” και αποχώρησε από τη θεατρική παράσταση

Η Δανάη Μπάρκα αποφάσισε να αποχωρήσει μετά τις πρώτες πρόβες για τη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι» που πρόκειται να ανέβει στις αρχές του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Ρέππας δέχτηκε σχετική ερώτηση από ρεπόρτερ της εκπομπής «Happy Day» και απάντησε για το κενό που άφησε η ηθοποιός και παρουσιάστρια.

Όπως είπε ο Μιχάλης Ρέππας, στις δηλώσεις του που μεταδόθηκαν το πρωί της Δευτέρας (04-05-2026), η Δανάη Μπάρκα δεν είχε υπολογίσει καλά τους χρόνους. Δεν έβγαινε το πρόγραμμά της, η… πασιέντζα, όπως είπε με χιούμορ ο δημιουργός στην κάμερα.

«Είναι θέματα ημερομηνιών αυτά. Κάποιος κάτι δεν υπολόγισε καλά, ίσως κάτι δεν εξήγησε σωστά η επιχείρηση ή δεν κατάλαβε καλά η Δανάη. Κάτι τέτοιο πρέπει να έγινε… Όταν αποσαφηνίστηκε το πράγμα, είδε ότι δεν της έβγαινε η… πασιέντζα κι αποχώρησε και θα παίξει άλλη κοπελιά τον ρόλο της, η Κατερίνα Ζαρίφη», είπε ο Μιχάλης Ρέππας.

«Προς το παρόν δεν έχω λάβει προσκλητήριο για τον γάμο της», κατέληξε ο Μιχάλης Ρέππας.