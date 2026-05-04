Μιχάλης Ρέππας για Δανάη Μπάρκα: Δεν έβγαινε η “πασιέντζα” και αποχώρησε από τη θεατρική παράσταση
Η Δανάη Μπάρκα αποφάσισε να αποχωρήσει μετά τις πρώτες πρόβες για τη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι» που πρόκειται να ανέβει στις αρχές του καλοκαιριού. Ο Μιχάλης Ρέππας δέχτηκε σχετική ερώτηση από ρεπόρτερ της εκπομπής «Happy Day» και απάντησε για το κενό που άφησε η ηθοποιός και παρουσιάστρια.
Όπως είπε ο Μιχάλης Ρέππας, στις δηλώσεις του που μεταδόθηκαν το πρωί της Δευτέρας (04-05-2026), η Δανάη Μπάρκα δεν είχε υπολογίσει καλά τους χρόνους. Δεν έβγαινε το πρόγραμμά της, η… πασιέντζα, όπως είπε με χιούμορ ο δημιουργός στην κάμερα.
«Είναι θέματα ημερομηνιών αυτά. Κάποιος κάτι δεν υπολόγισε καλά, ίσως κάτι δεν εξήγησε σωστά η επιχείρηση ή δεν κατάλαβε καλά η Δανάη. Κάτι τέτοιο πρέπει να έγινε… Όταν αποσαφηνίστηκε το πράγμα, είδε ότι δεν της έβγαινε η… πασιέντζα κι αποχώρησε και θα παίξει άλλη κοπελιά τον ρόλο της, η Κατερίνα Ζαρίφη», είπε ο Μιχάλης Ρέππας.
«Προς το παρόν δεν έχω λάβει προσκλητήριο για τον γάμο της», κατέληξε ο Μιχάλης Ρέππας.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς για προκαταρκτική επιτροπή για Λιβανό και Αραμπατζή
- Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάζεται το μουσείο με τα αρχαία του μετρό στο Πάρκο Παύλου Μελά παρουσία Μητσοτάκη
- Ρούτε μετά την απόφαση Τραμπ για απόσυρση 5.000 στρατιωτικών από τη Γερμανία: “Οι Ευρωπαίοι έλαβαν το μήνυμα”