Θεσσαλονίκη: Συγκλονίζουν οι δύο αστυνομικοί που έσωσαν μητέρα και παιδιά από τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο – “Έπρεπε να δράσουμε άμεσα”

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε οικία στο Ωραιόκαστρο.

Για την κατάσβεση έφτασαν 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες και μετά από ώρα κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Να σημειωθεί πως στο σημείο έσπευσαν και δυνάμεις της αστυνομίας, μετά από κλήση, και απεγκλώβισαν μητέρα με τρία ανήλικα παιδιά, ευτυχώς καλά στην υγεία τους.

Οι δύο αρχιφύλακες-ήρωες που προσέτρεξαν για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο και απεγκλώβισαν τη μητέρα με τα ανήλικα παιδιά, μίλησαν στο thestival.gr σχετικά με το περιστατικό, με τα λόγια τους να συγκλονίζουν. Όπως λένε, η πράξη αυτή ήταν καθήκον τους, και δρώντας με αποφασιστικότητα κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με ασφάλεια τα άτομα.

«Φτάσαμε πολύ γρήγορα στο σημείο. Βρήκαμε κόσμο σε πανικό να ζητά βοήθεια. Μας ενημέρωσαν ότι στον τρίτο όροφο της οικοδομής υπήρχαν τρία ανήλικα παιδιά με τη μητέρα τους. Χωρίς δεύτερη σκέψη, με τον συνάδελφο κρατώντας πυροσβεστήρες εισήλθαμε στο χώρο και παρά τον έντονο καπνό και την περιορισμένη ορατότητα καταφέραμε και προσεγγίσαμε το διαμέρισμα. Ενημερώσαμε την ιδιοκτήτρια που δεν είχα αντιληφθεί τι γινόταν, ότι δηλαδή από πάνω τους είχε ξεσπάσει φωτιά πήραμε τα παιδιά αγκαλιά και τα πήγαμε σε ασφαλές σημείο.

Η πράξη μας αυτή δεν είναι τίποτα παρά πάνω από το καθήκον μας. Αυτό θα έπραττε κάθε συνάδελφος στη θέση μας. Ακούγοντας ανήλικα παιδιά ήταν δεδομένο ότι έπρεπε να δράσουμε άμεσα και με αποφασιστικότητα. Μοναδικός μας γνώμονας η ασφάλεια και η διάσωση της ανθρώπινης ζωής», τόνισε ο Αρχιφύλακας, Συμεωνίδης Παντελής.

Από τη πλευρά του, ο Αρχιφύλακας Τζιώνας Κωνσταντίνος ανέφερε: «Εχθές το βράδυ, γύρω στις 9:15 λάβαμε κλήση από το κέντρο Άμεσα Δράσης, για φωτιά σε οικία στο Ωραιόκαστρο και πιθανώς άτομα εγκλωβισμένα εντός, 21:18 ήμασταν στο σημείο, περίοικοι ήταν έξω στο δρόμο. Ο καπνός ήταν έντονος που έβγαινε από την οικοδομή, δεν φαινόταν φωτιά εκείνη τη στιγμή. Μας ενημέρωσαν πως εντός της οικοδομής στο διαμέρισμα του 3ου ορόφου υπήρχε μια οικογένεια με 3 ανήλικα μωρά, αμέσως μπήκαμε μέσα ήταν ανοιχτή η εξώπορτα, μπήκαμε, υπήρχε έντονος καπνός στα σκαλοπάτια και σε όλον τον χώρο τον κοινόχρηστο της οικοδομής, ανεβήκαμε μέχρι επάνω την κεραμοσκεπή και διαπιστώσαμε πως ο καπνός μη έχοντας κάπου αλλού να πάει, αρκετή ποσότητα μάλλον καπνού κατέβαινε προς το εσωτερικό της οικοδομής, δεν μπορούσες να δεις τόσο εύκολα, με φακούς μπήκαμε μέσα χτυπήσαμε την πόρτα στο διαμέρισμα που ήταν κάτω από τον χώρο της κεραμοσκεπής που είχε πιάσει φωτιά ήταν μια κυρία με τρία ανήλικα τέκνα, την ενημερώσαμε, δεν είχε καταλάβει αυτή κάτι γιατί δεν είχε περάσει η φωτιά μέσα στο συγκρότημα, μόνο ο καπνός ήταν, μεταφέραμε τα παιδιά αγκαλιά τα βγάλαμε εκτός της οικοδομής μαζί ήρθε και η κυρία, τα βάλαμε στο περιπολικό για να πάμε σε ασφαλές σημείο για να μην εισπνέουν καπνό, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ήρθε και η πυροσβεστική, οι οποίοι ανέλαβαν το δικό τους έργο.

Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι όταν κάποιος ζητάει οποιαδήποτε βοήθεια να πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται και όταν μπορούμε κάπως να το βοηθήσουμε δεν κοιτάμε το αν είναι στο δικό μας το καθήκον ή αν όχι εκείνη τη στιγμή, προσπαθήσαμε να συνδράμουμε στη πυροσβεστική να κάνει πιο εύκολα το έργο της».

Δείτε βίντεο και εικόνες του thestival από την φωτιά: