MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

O Λάκης Λαζόπουλος ανακοινώνει το τέλος της θεατρικής του διαδρομής

|
THESTIVAL TEAM

Απόψε στις 17:20, στο MEGA, θα προβληθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Πάμε μια βόλτα;», με τον Λάκη Λαζόπουλο. Μια διαδρομή ζωής που συνεχίζεται εκεί όπου ξεκίνησε να γράφεται μια μεγάλη καριέρα: στην Αθήνα.

Η Νίκη Λυμπεράκη και ο Λάκης Λαζόπουλος μεταφέρονται στην Κυψέλη. Στο πρώτο του σπίτι, με θέα σε έναν ακάλυπτο -έναν χώρο που μετατράπηκε σε πηγή έμπνευσης για τη θεατρική παράσταση «Κυριακή των Παπουτσιών»- ξεδιπλώνονται στο MEGA οι απαρχές της δημιουργικής του ταυτότητας, αποκαλύπτοντας το βλέμμα με το οποίο ο ίδιος άρχισε να παρατηρεί και να μεταμορφώνει την καθημερινότητα σε τέχνη.

Σημαντικοί συνοδοιπόροι της ζωής του δίνουν το «παρών» σε αυτή τη συγκινητική βόλτα: η Χρύσα Ρώπα -το αγαπημένο τηλεοπτικό του ταίρι στο «Τσαντίρι»- σε μια συνάντηση γεμάτη μνήμη και χιούμορ, ο πιο παλιός του φίλος -από τα χρόνια του νηπιαγωγείου- που φωτίζει άγνωστες πτυχές της προσωπικής ιστορίας του Λάκη Λαζόπουλου και η Δήμητρα Παπαδοπούλου, σε μια ουσιαστική συνομιλία με έντονο συναίσθημα, αλήθεια και βαθιά σύνδεση.

Η εκπομπή κορυφώνεται με μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή: ο Λάκης Λαζόπουλος ανακοινώνει το τέλος της θεατρικής του διαδρομής, κλείνοντας έναν μεγάλο κύκλο δημιουργίας που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο του θεάτρου και της σάτιρας. Ταυτόχρονα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, με διαφορετικές αναζητήσεις και προοπτικές.

Ένα επεισόδιο – κατάθεση ψυχής, που φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη και προσκαλεί το κοινό σε μια βαθιά, ειλικρινή «βόλτα» στη μνήμη, τη δημιουργία και την αλλαγή.

Λάκης Λαζόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ χαρακτηρίζει “προσβλητικό” ένα βίντεο που δείχνει τους μαχητές της ως καρικατούρες χαρακτήρων από το βιντεοπαιχνίδι Angry Birds

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Αθηνά Λινού: Θετική στο ενδεχόμενο ένταξης στο νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

Τι λέει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για το ατύχημα με τους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο του Αράξου

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Πέτρος Πολυχρονίδης: Έχω την αίσθηση ότι ο “Τροχός της τύχης” δεν έχει φτάσει ακόμη εκεί που μπορεί

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι προκάλεσε ζημιές σε ένα “θρησκευτικό κτίριο” στο νότιο Λίβανο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Μάλγαρα: “Μπλόκο” της Αστυνομίας στους αγρότες – Παραμένουν με τα τρακτέρ σε θέσεις μάχης – Δείτε βίντεο