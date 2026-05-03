Τρόμος στον αέρα για τον πρόεδρο της Χάποελ Τελ Αβίβ: Το τζετ του συγκρούστηκε με σμήνος πουλιών και έκανε αναγκαστική προσγείωση

Φωτογραφία: Pixabay
THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, μετά τις δύο ήττες από τη Ρεάλ Μαδρίτης στα πλέι οφ της Euroleague, έζησε ένα τρομακτικό περιστατικό στον αέρα κατά την επιστροφή του στο Ισραήλ.

Το ιδιωτικό τζετ του ιδιοκτήτη της Χάποελ συγκρούστηκε στον αέρα με σμήνος πουλιών και αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, προκειμένου να επιδιορθωθούν οι ζημίες. Το σημαντικό είναι ότι δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός, πέρα από τις ζημιές του αεροσκάφους.

Ο Ισραηλινός είδε ως μήνυμα από το Θεό τη συγκεκριμένο απίθανο περιστατικό και πήρε ελπίδα για την ανατροπή της σειρά των πλέι οφ της Euroleague από την ομάδα του.

«Αυτό είναι ένα από εκείνα τα γεγονότα που λένε “μία στο εκατομμύριο”. Είμαι χαρούμενος που όλοι είναι ασφαλείς. Ίσως αυτός είναι ο τρόπος του Θεού να μας πει ότι αυτή η σειρά δεν έχει τελειώσει ακόμα», σχολίασε ο Όφερ Γιανάι.

