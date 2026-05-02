Έλενα Καρακούλη: Στην πανδημία δεθήκαμε πολύ σαν οικογένεια

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη έδωσε η Έλενα Καρακούλη στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Μαμα-δες” με οικοδέσποινα την Λένα Παπαληγούρα, το μεσημέρι του Σαββάτου, όπως παρακολουθήσαμε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γνωστή σκηνοθέτιδα μίλησε για την συντροφική σχέση με τον Νίκο Ψαρρά και τον τρόπο που επηρέασε η πανδημία την οικογένεια τους.

Πιο συγκεκριμένα, η Έλενα Καρακούλη εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “δεν είμαι της υπερβολής, πιστεύω ότι τα παιδιά θα ήταν καλό να μπορούν και να βαριούνται καμιά φορά. Γιατί μέσα από αυτό, αν κρίνω από τη δική μου περίπτωση που ήταν βέβαια μια άλλη εποχή, αν δεν έρθεις μπροστά σε ένα κενό δεν δεν θα γίνεις ποτέ δημιουργικός”.

“Έχουμε περάσει από διάφορα στάδια, ζήσαμε και εκείνη την εποχή της πανδημίας και, αν κρατάω κάτι θετικό από τότε, είναι ότι είχαν σβήσει όλα αυτά τα αγχωτικά πράγματα που έπρεπε όλοι κάπως να γεμίζουμε τον χρόνο μας. Εκεί δεθήκαμε πολύ σαν οικογένεια”.

“Ο γιος μας το βίωσε με ένα δώρο, που μας δόθηκε τότε. Βρεθήκαμε μακριά από το κέντρο της πόλης, σε μια πολύ ωραία ειδυλλιακή περιοχή της Βραυρώνας, όπου ήμασταν κοντά στη θάλασσα. Σε έναν δρόμο με πολύ καλούς μας φίλους, που είναι εκεί ακόμα και πολύ συχνά πηγαίνουμε, με ποδήλατα. Κάναμε πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι γίνονταν πριν από πάρα πολλά χρόνια στις αλάνες. Το βιώσαμε έτσι οικογενειακώς και θεωρώ ότι είμαστε πολύ τυχεροί γι’ αυτό” συμπλήρωσε, επίσης, η Έλενα Καρακούλη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη το μεσημέρι του Σαββάτου.

