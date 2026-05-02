MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

“Μου λείπεις, σ’ αγαπώ για πάντα”: Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Μενούνος για τα πέντε χρόνια από τον θάνατο της μητέρας της

|
THESTIVAL TEAM

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, η Μαρία Μενούνος τίμησε τη μνήμη της μητέρας της, πέντε χρόνια μετά την απώλειά της.

Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε στα social media μια παλαιότερη φωτογραφία τους, στην οποία ποζάρουν μαζί, συνοδεύοντάς τη με λόγια γεμάτα αγάπη και νοσταλγία προς τη μητέρα της.

«Η μαμά μου. Η μεγαλύτερή μου υποστηρίκτρια. Η προστάτιδά μου. Η δασκάλα μου. Πριν από πέντε χρόνια το ταξίδι της εδώ τελείωσε και το πιο σπουδαίο της ξεκίνησε εκεί ψηλά» έγραψε.

«Είμαι τόσο ευγνώμων που με εμπιστεύτηκε να τη βοηθήσω σε αυτό το ταξίδι, καθώς έμαθα τόσα πολλά για την υγεία, τη θεραπεία, την αγάπη και το πένθος. Μου λείπεις, μαμά. Θα σε αγαπώ για πάντα» κατέληξε στην ανάρτησή της η Μαρία Μενούνος.

Δείτε την ανάρτησή της:

Μαρία Μενούνος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Κοζάνη: Σύλληψη 37χρονου για παράνομη κατοχή φυσιγγίων και μαχαιριού

MEDIA NEWS 1 ώρα πριν

J2US – Γιάννης Ζουγανέλης σε Μιχάλη Ιατρόπουλο: “Ιδιότυπος άνθρωπος, με μια ισορροπία στο καλό και στο κακό”

ΥΓΕΙΑ 14 ώρες πριν

Από το Κάνσας Σίτι στη Θεσσαλονίκη: Η Αμερικανίδα που έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στο ΕΣΥ και έγινε viral

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Συνελήφθη ο δράστης της σοκαριστικής επίθεσης σε καλόγρια – Την κλωτσούσε στη μέση του δρόμου

ΔΙΕΘΝΗ 47 λεπτά πριν

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι προκάλεσε ζημιές σε ένα “θρησκευτικό κτίριο” στο νότιο Λίβανο

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Κολομβία: Τεμαχισμένος σε ντουλάπα βρέθηκε Εβραίος που είχε πάει στην Μπογκοτά για να βρει τη νέα του σύζυγο