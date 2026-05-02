“Μου λείπεις, σ’ αγαπώ για πάντα”: Η συγκινητική ανάρτηση της Μαρίας Μενούνος για τα πέντε χρόνια από τον θάνατο της μητέρας της

Με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση, η Μαρία Μενούνος τίμησε τη μνήμη της μητέρας της, πέντε χρόνια μετά την απώλειά της.

Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε στα social media μια παλαιότερη φωτογραφία τους, στην οποία ποζάρουν μαζί, συνοδεύοντάς τη με λόγια γεμάτα αγάπη και νοσταλγία προς τη μητέρα της.

«Η μαμά μου. Η μεγαλύτερή μου υποστηρίκτρια. Η προστάτιδά μου. Η δασκάλα μου. Πριν από πέντε χρόνια το ταξίδι της εδώ τελείωσε και το πιο σπουδαίο της ξεκίνησε εκεί ψηλά» έγραψε.

«Είμαι τόσο ευγνώμων που με εμπιστεύτηκε να τη βοηθήσω σε αυτό το ταξίδι, καθώς έμαθα τόσα πολλά για την υγεία, τη θεραπεία, την αγάπη και το πένθος. Μου λείπεις, μαμά. Θα σε αγαπώ για πάντα» κατέληξε στην ανάρτησή της η Μαρία Μενούνος.

