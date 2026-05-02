Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά κοντά στο παλιό εργοστάσιο της Pirelli – Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της πρώην Pirelli στη Λεύκα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η πλήρης κατάσβεση και να αποτραπεί το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Η επιχείρηση παραμένει δύσκολη, καθώς στις φλόγες τυλίχθηκαν δεκάδες ελαστικά, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών και διατηρεί αυξημένο τον κίνδυνο επανεκδήλωσης της πυρκαγιάς.