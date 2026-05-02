MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Συνάντηση του αρχηγού του στρατού του Λιβάνου και Αμερικανού στρατηγού με αντικείμενο την ασφάλεια στον Λίβανο

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο διοικητής των Λιβανέζικων Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Ρούντολφ Χαϊκάλ, και ο Αμερικανός στρατηγός Τζόζεφ Κλίαρφιλντ συναντήθηκαν στη Βηρυτό για να συζητήσουν την κατάσταση ασφαλείας στον Λίβανο και τις περιφερειακές εξελίξεις, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός του Λιβάνου.

Ο Κλίαρφιλντ ηγείται μιας επιτροπής που επιτηρεί την εκεχειρία – που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ – στις εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση υπογράμμισαν τη σημασία του ρόλου του λιβανέζικου στρατού και την ανάγκη υποστήριξής του κατά την τρέχουσα φάση, υπογράμμισε η ανακοίνωση.

Λίβανος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Σίσσυ Χρηστίδου: Η on air αποκάλυψη για τον γάμο της Φαίης Σκορδά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

ΥΠΑ: Ερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος στο αεροδρόμιο Αράξου

MEDIA NEWS 22 ώρες πριν

Το βίντεο της Eurovision για τα 70 χρόνια ζωής του διαγωνισμού και οι ψηφιακές καινοτομίες

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Νίκος Μουρατίδης: Στενοχωριέμαι για τον Μαζωνάκη, τον πήρα από το μηδέν και τον έκανα σταρ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Κ. Τσουκαλάς: Μήπως τελικά στόχος του κ. Γεωργιάδη είναι να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως πιο γραφικός πολιτικός;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Χαλκιδική: Στις φλόγες διπλοκατοικία στον Νέο Μαρμαρά – Επεκτάθηκε και σε άλλα σπίτια η φωτιά