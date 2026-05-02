Συνάντηση του αρχηγού του στρατού του Λιβάνου και Αμερικανού στρατηγού με αντικείμενο την ασφάλεια στον Λίβανο
Ο διοικητής των Λιβανέζικων Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Ρούντολφ Χαϊκάλ, και ο Αμερικανός στρατηγός Τζόζεφ Κλίαρφιλντ συναντήθηκαν στη Βηρυτό για να συζητήσουν την κατάσταση ασφαλείας στον Λίβανο και τις περιφερειακές εξελίξεις, ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός του Λιβάνου.
Ο Κλίαρφιλντ ηγείται μιας επιτροπής που επιτηρεί την εκεχειρία – που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ – στις εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.
Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση υπογράμμισαν τη σημασία του ρόλου του λιβανέζικου στρατού και την ανάγκη υποστήριξής του κατά την τρέχουσα φάση, υπογράμμισε η ανακοίνωση.