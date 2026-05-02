J2US – Γιάννης Ζουγανέλης σε Μιχάλη Ιατρόπουλο: “Ιδιότυπος άνθρωπος, με μια ισορροπία στο καλό και στο κακό”

Σαν guest κριτής στην επιτροπή του J2US βρέθηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης, το βράδυ του Σαββάτου και μεταξύ άλλων, κλήθηκε να κρίνει τη νέα σκηνική προσπάθεια του συναδέλφου του, Μιχάλη Ιατρόπουλου πλάι στην Θωμαϊδα Απέργη.

Τότε, λοιπόν, ο Γιάννης Ζουγανέλης σημείωσε χαρακτηριστικά στον αέρα του J2US τα εξής. “Έχω το εξής πρόβλημα στη ζωή μου. Δεν μπορώ να ισορροπήσω με δικαιοσύνη απέναντι στους ανθρώπους που έχω θαυμάσει και έχω αγαπήσει. Ένας από αυτούς είναι σίγουρα ο Μιχάλης, τον οποίο ξέρω αρκετά χρόνια μιας και είχαμε βρεθεί στην Θεσσαλονίκη”.

“Είναι ένας ιδιότυπος, ιδιόμορφος, αυθεντικός άνθρωπος με μια ισορροπία στη ζωή και στο καλό και στο κακό. Αλλά, ευτυχώς, ισορρόπησε με το καλό. Έχει μια εξαιρετική οικογένεια στην οποία έχει την παρουσία του και αυτό είναι πολύ σημαντικό”.

“Μέσα στη διαδικασία της υποκριτικής, που ασχολήθηκε ο γλυκός μου φίλος, πάντοτε τραγουδούσε. Με τον δικό του, ιδιότυπο, τρόπο και έχουμε κάνει και ένα τραγούδι μαζί. Έχουμε κάνει ένα ντουέτο, ναι, στο παρελθόν” πρόσθεσε ο Γιάννης Ζουγανέλης με τον Μιχάλη Ιατρόπουλο να τον ευχαριστεί και να δίνεται συνέχεια στο νέο live του J2US, το βράδυ του Σαββάτου, όπως είδαμε στο OPEN.