MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

J2US – Γιάννης Ζουγανέλης σε Μιχάλη Ιατρόπουλο: “Ιδιότυπος άνθρωπος, με μια ισορροπία στο καλό και στο κακό”

|
THESTIVAL TEAM

Σαν guest κριτής στην επιτροπή του J2US βρέθηκε ο Γιάννης Ζουγανέλης, το βράδυ του Σαββάτου και μεταξύ άλλων, κλήθηκε να κρίνει τη νέα σκηνική προσπάθεια του συναδέλφου του, Μιχάλη Ιατρόπουλου πλάι στην Θωμαϊδα Απέργη.

Τότε, λοιπόν, ο Γιάννης Ζουγανέλης σημείωσε χαρακτηριστικά στον αέρα του J2US τα εξής. “Έχω το εξής πρόβλημα στη ζωή μου. Δεν μπορώ να ισορροπήσω με δικαιοσύνη απέναντι στους ανθρώπους που έχω θαυμάσει και έχω αγαπήσει. Ένας από αυτούς είναι σίγουρα ο Μιχάλης, τον οποίο ξέρω αρκετά χρόνια μιας και είχαμε βρεθεί στην Θεσσαλονίκη”.

“Είναι ένας ιδιότυπος, ιδιόμορφος, αυθεντικός άνθρωπος με μια ισορροπία στη ζωή και στο καλό και στο κακό. Αλλά, ευτυχώς, ισορρόπησε με το καλό. Έχει μια εξαιρετική οικογένεια στην οποία έχει την παρουσία του και αυτό είναι πολύ σημαντικό”.

“Μέσα στη διαδικασία της υποκριτικής, που ασχολήθηκε ο γλυκός μου φίλος, πάντοτε τραγουδούσε. Με τον δικό του, ιδιότυπο, τρόπο και έχουμε κάνει και ένα τραγούδι μαζί. Έχουμε κάνει ένα ντουέτο, ναι, στο παρελθόν” πρόσθεσε ο Γιάννης Ζουγανέλης με τον Μιχάλη Ιατρόπουλο να τον ευχαριστεί και να δίνεται συνέχεια στο νέο live του J2US, το βράδυ του Σαββάτου, όπως είδαμε στο OPEN.

Γιάννης Ζουγανέλης Μιχάλης Ιατρόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αποχώρησαν οι αγρότες από τα Μάλγαρα – “Προ των πυλών” νέες παρόμοιες κινητοποιήσεις

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

ΗΠΑ: Εφετείο ανέστειλε την αποστολή χαπιού άμβλωσης μέσω ταχυδρομείου

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

Καλλιάνος: Τελειώνει το ψυχρό σκηνικό και έρχεται αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας την προσεχή εβδομάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ημιβύθιση τουριστικού πλοίου στη Ζάκυνθο – Απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι έλεγχο αξιοπλοΐας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Αθηνά Λινού: Θετική στο ενδεχόμενο ένταξης στο νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 15 λεπτά πριν

Αγωνία για βρέφος στη Σκόπελο: Πιθανότατα ήπιε ποντικοφάρμακο -Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βόλου, έγινε πλύση στομάχου