Θεσσαλονίκη: Εντυπωσίασε το show του διάσημου Ιταλού ακροβάτη μηχανής για τα 40 χρόνια Vespa Club – Δείτε εικόνες

Με άρωμα νοσταλγίας, το Vespa Club γιορτάζει τα 40 χρόνια του στη Θεσσαλονίκη με ένα τριήμερο δράσεων από την Παρασκευή 1η έως την Κυριακή 3 Μαΐου 2026.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η επέτειος γιορτάστηκε σήμερα το μεσημέρι στο πλακόστρωτο του δημαρχείου Θεσσαλονίκης, όπου κατέφτασαν 230 μηχανές, με οδηγούς από όλη την Ελλάδα, ενώ τα βλέμματα έκλεψε ο 56χρονος Νικολά, με μοναδικές επιδείξεις με τη βέσπα του.

Ο Nicola L’Impennatore (Nicola Campobasso) είναι παγκοσμίου φήμης Ιταλός ακροβάτης με Vespa και καλλιτέχνης του freestyle, γνωστός για τις ακροβατικές του παραστάσεις, όπως σούζες σε υψηλή ταχύτητα και τεχνικά ακροβατικά με τροποποιημένες Vespa.

Αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στο «Vespa Freestyle» και έχει εμφανιστεί σε σημαντικές εκθέσεις μοτοσικλετών σε όλη την Ευρώπη, όπως τα Motor Bike Expo και Vespa World Days.

Σημειώνεται πως το Vespa Club Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε τον Αύγουστο του 1986 από μια παρέα φανατικών εραστών της Vespa, με στόχο την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων γύρω από το κοινό τους πάθος.

Το 1987 γίνεται επίσημα το πρώτο ελληνικό Vespa Club, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (FIV τότε – Vespa World Club σήμερα), ανοίγοντας τον δρόμο για επαφή με Vespisti από όλη την Ευρώπη.