Αιχμή Τουσκ για τον Τραμπ: “Η μεγαλύτερη απειλή για το ΝΑΤΟ δεν είναι οι εξωτερικοί εχθροί της”

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, προειδοποίησε το Σάββατο ότι «η μεγαλύτερη απειλή για τη διατλαντική κοινότητα δεν είναι οι εξωτερικοί εχθροί της» μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία.

«Η μεγαλύτερη απειλή για τη διατλαντική κοινότητα δεν είναι οι εξωτερικοί εχθροί της, αλλά η συνεχιζόμενη αποσύνθεση της συμμαχίας μας. Πρέπει όλοι να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αντιστρέψουμε αυτή την καταστροφική τάση» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο X ο Τουσκ, αφήνοντας αιχμή για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

The greatest threat to the transatlantic community are not its external enemies, but the ongoing disintegration of our alliance. We must all do what it takes to reverse this disastrous trend. May 2, 2026

«Αναμενόμενη» χαρακτήρισε πάντως ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, την απόφαση των ΗΠΑ να αποσύρουν 5.000 στρατιώτες από βάσεις τους επί γερμανικού εδάφους, επαναλαμβάνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις στη Γερμανία εξυπηρετούν και τα συμφέροντα των ίδιων των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.