Με δωρεάν είσοδο συνεχίζεται η Ανθοκομική Έκθεση Καλαμαριάς στην Ακτή Αρετσούς

THESTIVAL TEAM

Η Ανθοκομική Έκθεση Καλαμαριάς 2026 επιστρέφει για 38η χρονιά στην Ακτή Αρετσού, ντύνοντας και φέτος την ανατολική Θεσσαλονίκη με τα πιο ανοιξιάτικα χρώματα.

Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, η Ανθοέκθεση Καλαμαριάς υποδέχεται κατοίκους και επισκέπτες σε μια γιορτή αφιερωμένη στα λουλούδια, τη φύση, τη θάλασσα και την εξωστρέφεια της πόλης, μέσα από ένα πρόγραμμα με πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους.

Η 38η Ανθοκομική Έκθεση Καλαμαριάς επιστρέφει από την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 έως την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 στην Ακτή Αρετσούς, προσκαλώντας το κοινό σε μια ανοιξιάτικη γιορτή.

Ο ιστορικός πολιτιστικός θεσμός της Καλαμαριάς συνδυάζει και φέτος πληθώρα από φυτά, λουλούδια, θαλασσινή βόλτα, πολιτιστικές εκδηλώσεις και περιβαλλοντικές δράσεις, δίνοντας χρώμα στην καθημερινότητα της πόλης.

Ανθοέκθεση Καλαμαριά

