Εντοπίστηκαν οβίδες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε έργα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκη

Τις απογευματινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης από τον Πλοίαρχο ενός δεξαμενόπλοιου σημαίας Βελγίου, για εντοπισμό πυρομαχικού υλικού (πιθανόν δύο οβίδες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου) κατά τη διάρκεια εργασιών εκβάθυνσης στο πλαίσιο του έργου επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Το εν λόγω πυρομαχικό υλικό βρίσκεται επί του πλοίου, ενώ από τη Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία του Στρατού ξηράς για τις δικές της ενέργειες.