Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά στις απειλές Τραμπ για νέους δασμούς σε ευρωπαϊκά οχήματα: “Θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε σήμερα στις απειλές του Αμερικανού προέδρου Τραμπ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά, τονίζοντας «πως θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ».

Εκπρόσωπος της Κομισιόν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην Κοινή Δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας πλήρως την αμερικανική κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Οπως τόνισε ο εκπρόσωπος «διατηρούμε στενή επαφή με τους ομολόγους μας, μεταξύ άλλων και καθώς επιδιώκουμε να αποσαφηνίσουμε τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ (…) Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση. Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την Κοινή Δήλωση, θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ».

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Μελβούρνη: Γυναίκα πέταξε πιάτο με φαγητό στο πρόσωπο σερβιτόρας και την τραυμάτισε – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Το κάλεσμα ενόψει Περιστερίου – “Για όλα όσα ζήσαμε και όλα όσα έρχονται!”

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Μαρίνα Σταυράκη για τις φήμες περί γάμου: “Θα τα πούμε όλα μόλις γυρίσω από την Τουρκία”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Επίσκεψη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και του CEO της Hellenic Train στο Κέντρο Αριστείας της Alstom στο Savigliano

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο κατέληξε σε συμφωνία με κορυφαίες εταιρίες Τεχνητής Νοημοσύνης

MEDIA NEWS 3 ώρες πριν

Νίκη Λυμπεράκη: Αισθανόμαστε μια τρομερή ανάγκη της τελειότητας που δεν είναι ανθρώπινη