Θεσσαλονίκη: Χειρουργήθηκε ο 5χρονος που ακρωτηριάστηκε στο δάχτυλο σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο

Αποκαταστάθηκε το τραύμα στο δάχτυλο του χεριού ενός πεντάχρονου αγοριού, που χειρουργήθηκε στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και πήρε εξιτήριο σήμερα το πρωί.

Το παιδάκι μεταφέρθηκε χθες μετά τις 11:00 το πρωί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το 14ο Νηπιαγωγείο Ευόσμου στο νοσοκομείο, με ακρωτηριασμένη την πρώτη φάλαγγα του δείκτη του χεριού του.

Το ατύχημα συνέβη, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Το τραύμα φέρεται να προήλθε από εγκλεισμό του δακτύλου του παιδιού στην πόρτα αίθουσας του νηπιαγωγείου. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και οι γονείς του παιδιού.

Το αγόρι μεταφέρθηκε στην παιδοχειρουργική κλινική, όπου έγινε συρραφή του τραύματος.

Το πρωί, το παιδάκι αποχώρησε μαζί με τους γονείς του από το νοσοκομείο για το σπίτι του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

