Το Ιράν κατέθεσε νέα ειρηνευτική πρόταση στις ΗΠΑ μέσω Πακιστάν: “Δεν θέλουμε πόλεμο, όμως δεν τον φοβόμαστε”

THESTIVAL TEAM

Ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιράν, Γκολάμ Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι, λέει ότι η Τεχεράνη δεν σταμάτησε ποτέ να διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ, ενώ πρόσθεσε πως «δεν θέλουμε τον πόλεμο, αλλά ούτε τον φοβόμαστε», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRIB.

«Εάν η αξιοπρέπειά μας απειληθεί, θα αγωνιστούμε για χάρη της, αυτή είναι η σταθερή θέση του έθνους μας» είπε χαρακτηριστικά ο ανώτατος αξιωματούχος του Ιράν, τονίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία πάντα καλωσόριζε τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, με την προϋπόθεση ότι η διπλωματία βασίζεται στη λογική.

«Σίγουρα δεν θα δεχτούμε να μας επιβάλλονται. Ένας εχθρός που δεν έχει επιτύχει κανέναν από τους στόχους και τους σκοπούς του μέσω της επιθετικότητας και των απειλών του δεν μπορεί να επιβάλλει ή να απαιτεί οτιδήποτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ιράν.

Επίσης, ο ίδιος αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη θα κινηθεί νομικά εναντίον της Ουάσινγκτον «για αποζημιώσεις από τους εγκληματίες πολέμου».

Την ίδια στιγμή, το Al Jazeera μεταδίδει ότι η κυβέρνηση του Ιράν υπέβαλε χθες Πέμπτη μια νέα ειρηνευτική πρόταση στις ΗΠΑ, μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών.

Παρά την κατάπαυση του πυρός, οι εντάσεις παραμένουν υψηλές στην περιοχή, αφού παραμένει ανοιχτό το σενάριο για μια επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Για τον λόγο αυτό εξάλλου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν και η περιφερειακή αστάθεια «επιδεινώνονται δραματικά με κάθε ώρα που περνά».

«Τώρα είναι η ώρα για διάλογο, για λύσεις που θα μας τραβήξουν πίσω από το χείλος του γκρεμού και για μέτρα που μπορούν να ανοίξουν έναν δρόμο προς την ειρήνη», έγραψε ο Γκουτέρες στο X.

