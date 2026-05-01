Οδηγός φορτηγού υπό την επήρεια αλκοόλ κινούνταν αντίθετα στην Εγνατία Οδό

Συνελήφθη την Πέμπτη το πρωί (30/04) από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας αλλοδαπός, ο οποίους κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν επί του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» να κινείται αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας οδηγώντας φορτηγό, ενώ σε αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε διαπιστώθηκε ότι τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Ο οδηγός οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας, ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες τροχονομικές παραβάσεις.