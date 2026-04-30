Θεσσαλονίκη: Στο σπίτι επέστρεψαν η μητέρα με τον 5χρονο που είχε αφήσει μόνο του – Τι είπε ο δικηγόρος της

Αναβολή για τον Σεπτέμβριο πήρε τελικά η δίκη της μητέρας που άφησε μόνο του το 5χρονο παιδί στη Θεσσαλονίκη και εκείνο άρχισε να πετάει πράγματα στο δρόμο από το μπαλκόνι του 6ου ορόφου.

Η μητέρα, μέσω του δικηγόρου της, ισχυρίζεται πως ήταν επιβεβλημένη ανάγκη να φύγει από το σπίτι άμεσα καθώς αιμορραγούσε το χέρι της και έπρεπε να μεταβεί σε νοσοκομείο. Ωστόσο, είχε ειδοποίησε κοπέλα προκειμένου να φυλάξει το 5χρονο παιδί όσο εκείνη θα απουσίαζε.

Ο δικηγόρος, Δημήτρης Αυλωνίτης, μιλώντας στο Live News του Mega ανέφερε αρχικά: «Πρέπει να ακουστεί και η πλευρά της εντολέως μου. Κατανοώ την κοινωνική ανησυχία από το περιστατικό. Αυτό που ήθελα να πω είναι πως δεν έχω ακόμα τη δικογραφία. Με βάση αυτά που μου ανέφερε η εντολέας μου, υπήρχε μια κατάσταση ανάγκης. Δεν έγινε τυχαία. Αυτό το περιστατικό έγινε δεδομένου ότι υπήρξε ένα έκτακτο περιστατικό υγείας. Αιμορραγούσε το χέρι της μητέρας».

«Καθυστέρησε να φύγει για το νοσοκομείο»

«Όταν έγινε αυτή η ακατάσχετη αιμορραγία, στάθμισε τι πρέπει να κάνει εκείνη την στιγμή. Κατ’ αρχάς το ότι πρέπει να πάει στο νοσοκομείο, ήταν εντολή γιατρού, δεν ήταν δική της διάθεση. Είχε ειδοποιήσει τρίτο πρόσωπο και είχε την πεποίθηση ότι μέσα στο σπίτι υπήρχε τρίτο πρόσωπο το οποίο έχει και κλειδιά γιατί είχε ξανά έρθει περί τις 10 φορές στο σπίτι για να φυλάξει το παιδάκι. Κατ’ αρχάς καθυστέρησε να φύγει για το νοσοκομείο μήπως έρθει η κοπέλα για να φυλάξει το παιδί. Ήταν όμως τέτοια η αιμορραγία που δεν είχε τη δυνατότητα να περιμένει άλλο» είπε ο δικηγόρος και πρόσθεσε πως η μητέρα πήγε στο νοσοκομείο με ταξί.

«Αυτός ήταν ο λόγος που δεν μπορούσε να πάρει άμεσα το παιδί μαζί της. Είχε την πεποίθηση ότι ήταν το τρίτο πρόσωπο μέσα στο σπίτι» κατέληξε ο δικηγόρος.