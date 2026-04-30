Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος για τροχαίο με εγκατάλειψη – Χτύπησε εννιάχρονο με το ΙΧ και έφυγε

Τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη και θύμα ένα αγοράκι μόλις 9 ετών σημειώθηκε χθες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο έγινε χθες σε περιοχή του Λαγκαδά. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 27χρονος χτύπησε τον ανήλικο με συνέπεια να τον τραυματίσει ελαφρά. Ο 27χρονος οδηγός του αυτοκινήτου αποχώρησε από τον τόπο του ατυχήματος και δεν παρέμεινε στο σημείο ως όφειλε.

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λητής εντόπισαν τον 27χρονο και του πέρασαν χειροπέδες.