Σταματίνα Τσιμτσιλή για Δανάη Μπάρκα: Κάποιοι είπαν ότι οι διαδικασίες του γάμου κινούνται πιο γρήγορα γιατί υπάρχει ήδη το χαρμόσυνο

Τις φήμες περί γάμου με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση, φαίνεται πως επιβεβαίωσε η Δανάη Μπάρκα μέσα από νέα ανάρτησή της στο Instagram. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια πόζαρε φορώντας μπλουζάκι με τη φράση «In my bride era», με τη συγκεκριμένη κίνηση να σχολιάζεται το πρωί της Πέμπτης (30/4) και στην εκπομπή Happy Day από τη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την παρέα της.

«Η Δανάη, χθες τα λέγαμε ότι όλοι συζητάμε για έναν γάμο που δεν ξέρουμε αν θα γίνει, γιατί η ίδια δεν το είχε επιβεβαιώσει… οπότε μπήκε στη διαδικασία, το επιβεβαίωσε», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια του Alpha.

«Υπάρχουν και φήμες που λένε ότι είναι κεραυνοβόλος έρωτας κι όλα πάνε γρήγορα για αυτόν τον λόγο. Κάποιοι είπαν ότι ενδεχομένως να είναι στα σχέδιά τους και το να δημιουργήσουν οικογένεια. Δεν ξέρουμε τι ισχύει, εμείς θα της ευχηθούμε να ‘ναι καλά και χαρούμενη», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά.

«Ε αν παντρευτούν, οικογένεια θα δημιουργήσουν», τόνισε ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Ότι μπορεί να υπάρχει και το χαρμόσυνο ήδη και γι’ αυτό να κινούνται πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Επειδή όμως αυτά είναι πολύ προσωπικά ζητήματα, εμείς θα της ευχηθούμε να είναι καλά», του διευκρίνισε η Σταματίνα Τσιμτσιλή κλείνοντας το θέμα.