Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για 20χρονο που πετάει αντικείμενα στον δρόμο από μπαλκόνι – Δείτε βίντεο

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για έναν 20χρονο άνδρα ο οποίος βρίσκεται σε μπαλκόνι τρίτου ορόφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και πετάει αντικείμενα στον δρόμο.

Συγκεκριμένα, ο 20χρονος βρίσκεται σε αμόκ έξω στο μπαλκόνι σε πολυκατοικία επί της οδού Κασσάνδρου χωρίς μπλουζάκι, και πετάει ό,τι βρει στον δρόμο. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής ενώ ο νεαρός φέρεται να έχει ζητήσει και ψυχολόγο.

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει αποκλείσει τον δρόμο ώστε να μην περνάνε οχήματα αλλά και πεζοί.

