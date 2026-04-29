Στο Ηράκλειο ο Αλέξης Τσίπρας – Τι απάντησε σε πολίτη όταν του είπε ”γιατί αργεί η Ιθάκη;”

Στο Ηράκλειο βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης ο Αλέξης Τσίπρας με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη».

Νωρίτερα βρέθηκε στη Λότζια όπου συνάντησε τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό.Στη συνέχεια, περπάτησε στο κέντρο της πόλης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με πολίτες. Μάλιστα, ένας από αυτούς του τόνισε ότι «αργεί πολύ η Ιθάκη», με τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά λέγοντας ότι «και ο Οδυσσέας έκανε τόσα χρόνια να φτάσει (σ.σ Ιθάκη)».

Σε άλλη στιχομυθία, πολίτης του πρότεινε –με αφορμή το κύπελλο– να αλλάξει ομάδα και από Παναθηναϊκός να υποστηρίξει τον ΟΦΗ. Ο πρώην πρωθυπουργός τον διόρθωσε «ομιλίτης», είπε χαμογελώντας.

Η επίσκεψη ολοκληρώνεται το απόγευμα με την παρουσίαση του βιβλίου του ”Ιθάκη” (19.00), στον κινηματογράφο Αστόρια.