Έλενα Ράπτη: Διαδικτυακή ενημέρωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων για το “Σήμα Διαφορετικότητας”

Διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) πραγματοποίησε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αρμόδια για θέματα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Έλενα Ράπτη, στο πλαίσιο της προώθησης του «Σήματος Διαφορετικότητας».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος, τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε πολιτικές ίσης μεταχείρισης και συμπερίληψης στον χώρο εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία που έχει για τον τουριστικό κλάδο η καλλιέργεια ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, που σέβεται και αξιοποιεί τη διαφορετικότητα των εργαζομένων. Επισημάνθηκε ότι οι επιχειρήσεις φιλοξενίας, λόγω της άμεσης επαφής με ανθρώπους από διαφορετικά πολιτισμικά και κοινωνικά υπόβαθρα, μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης.

Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι στη σύγχρονη οικονομία η αξία μιας επιχείρησης αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το ανθρώπινο δυναμικό της, τονίζοντας ότι η διαφορετικότητα αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα που ενισχύει την ποιότητα των υπηρεσιών, την καινοτομία και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο τουρισμός είναι η βιτρίνα της χώρας μας. Οι επιχειρήσεις φιλοξενίας έχουν τη δύναμη να εκπέμπουν καθημερινά το μήνυμα του σεβασμού, της ισότητας και της συμπερίληψης. Με το Σήμα Διαφορετικότητας δίνουμε τα εργαλεία ώστε αυτές οι αξίες να γίνουν πράξη. Μαζί με την ΠΟΞ, μπορούμε να ενισχύσουμε ένα σύγχρονο και ανθρώπινο πρότυπο επιχειρηματικότητας, που σέβεται τη διαφορετικότητα και επενδύει στους ανθρώπους του».

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας συνεχίζει τις στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και συνεργασίας με θεσμικούς φορείς, ενισχύοντας τη διάχυση καλών πρακτικών και την εμπέδωση μιας κουλτούρας ισότητας στον χώρο εργασίας.