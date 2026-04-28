Κοινή εισήγηση Πιερρακάκη και Κυρανάκη στο υπουργικό συμβούλιο για τα Τέμπη: Το Δημόσιο παραιτείται από ένδικα μέσα για τις αποζημιώσεις

Κοινή εισήγηση για τη στάση του Δημοσίου στις υποθέσεις αποζημιώσεων που συνδέονται με την τραγωδία των Τεμπών φέρνουν αύριο, Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η πρόταση που θα συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο προβλέπει ότι το Δημόσιο θα παραιτείται από την άσκηση ένδικων μέσων, αλλά και από τη συνέχιση όσων έχουν ήδη ασκηθεί, σε υποθέσεις που αφορούν αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη, ηθική βλάβη και βλάβες υγείας.

Στόχος όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές είναι να περιοριστεί μια διαδικασία που για πολλούς συγγενείς έχει μετατραπεί σε μια δεύτερη, εξίσου επώδυνη δοκιμασία, πέρα από την ίδια την απώλεια.

Στην πράξη, η προτεινόμενη ρύθμιση καλύπτει τόσο εκκρεμείς υποθέσεις όσο και περιπτώσεις στις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό επιτρέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ωστόσο, περιορίζεται αυστηρά στο σκέλος των αποζημιώσεων για ψυχική οδύνη και ηθική βλάβη, επιχειρώντας να διατηρήσει ισορροπία μεταξύ της στήριξης των θυμάτων και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

