Δήμαρχος Σκιάθου για τα 4,7 Ρίχτερ στο νησί: “Δεν υπάρχουν ζημιές, είμαστε συνηθισμένοι σε μεγάλους σεισμούς”

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Σκιάθο, με επίκεντρο τρία χιλιόμετρα βόρεια – βορειοδυτικά του νησιού και εστιακό βάθος μόλις 5 χιλιομέτρων, γεγονός που συνέβαλε στο να γίνει ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή.

Η δόνηση έγινε αντιληπτή όχι μόνο στη Σκιάθο και τα υπόλοιπα νησιά των Σποράδων, αλλά και σε περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, ακόμη και στην Αττική, χωρίς ωστόσο να προκαλέσει ανησυχία ή προβλήματα.

Όπως δήλωσε στο protothema.gr ο δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, «όλα είναι καλά, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Κουνηθήκαμε αλλά είμαστε συνηθισμένοι», επισημαίνοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί ζημιές ή αναφορές για συμβάντα στο νησί.

Στη Σκιάθο βρίσκονται ήδη επισκέπτες ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου, ενώ, σύμφωνα με τον δήμαρχο, η σεζόν αναμένεται να ξεκινήσει δυναμικά από την επόμενη εβδομάδα. «Θα είμαστε γεμάτοι με τουρίστες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής λόγος ανησυχίας.