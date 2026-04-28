Ισχυρός σεισμός στις Β. Σποράδες – Αισθητός και στην Αττική
Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι στις Σποράδες και έγινε αισθητός και στην Αττική.
Ο σεισμός στις Σποράδες είχε επίκεντρο 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σκιάθου με τους κατοίκους της περιοχής να βγαίνουν από τα σπίτια τους.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 5 χιλιόμετρα.
