Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στον Περιφερειακό λόγω Flyover

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από σήμερα Τρίτη 28 Απριλίου, στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της άνω διάβασης ανισόπεδου κόμβου της Πυλαίας (αερογέφυρα οδού Τζ. Κένεντυ).

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της κατασκευάστριας εταιρείας Κεδρηνός Λόφος, «την Τρίτη 28/04/2026 και από ώρα 10:00, κατόπιν έγκρισης της Δ/νσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα υλοποιηθούν νέες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της άνω διάβασης του ανισόπεδου κόμβου της Πυλαίας (αερογέφυρα οδού Τζ. Κένεντυ). Η κίνηση των οχημάτων, πλέον, θα διεξάγεται επί της νεοανεγερθείσας γέφυρας.

Παρακαλούμε τους οδηγούς να ακολουθούν με προσοχή την σήμανση που θα εγκατασταθεί. Ζητούμε την κατανόησή τους για την προσωρινή όχληση και παρακαλούμε για την προσοχή τους και την τήρηση των ορίων ταχύτητας».