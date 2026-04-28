MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Άγιος Δημήτριος: Στο Ναυτοδικείο Πειραιά σήμερα ο 20χρονος που σκότωσε τον 27χρονο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο Ναυτοδικείο Πειραιά θα οδηγηθεί σήμερα ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, προκειμένου να απολογηθεί. Σημειώνεται ότι για για τις 10 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη των τριών κατηγορουμένων, οι οποίοι βαραίνονται με την κατηγορία για υπόθαλψη εγκληματία.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι η 20χρονη σύντροφος του δράστη, ένας 20χρονος φίλος του και ακόμη μία 20χρονη φίλη, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν μαζί του μετά τη διάπραξη της δολοφονίας.

Όπως μετέδωσε το MEGA, σύμφωνα με πληροφορίες, ο παππούς του 20χρονου απέδωσε την ευθύνη στην κοπέλα του θύματος, υποστηρίζοντας ότι του έλεγε πως ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο δράστης κυκλοφορούσε προηγουμένως με μαχαίρι και είχε συλληφθεί για παρόμοια περιστατικά, καθώς και η ομολογία της πρώην συντρόφου του ότι περηφανευόταν για το κρητικό μαχαίρι που κατείχε.

Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του ο 20χρονος

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, ο 20χρονος κατ’ αρχάς θα δηλώσει μετανιωμένος, ενώπιον του ανακριτή του Ναυτοδικείου Πειραιά, όπως έκανε και λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς. Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος θα ισχυριστεί, ότι μαχαίρωσε το θύμα κατά την διάρκεια συμπλοκής, ότι δε γνώριζε πως τον είχε πλήξει στην καρδιά και ότι ήξερε πως τον είχε τραυματίσει, όχι όμως ότι τον είχε σκοτώσει. Ακόμα, φέρεται ότι θα υποστηρίξει, πως πήρε το μαχαίρι για αυτοπροστασία και ότι δεν ήθελε να αφαιρέσει ζωή.

Το γεγονός ότι άλλαξε ρούχα, έπλυνε το μαχαίρι και το έκρυψε, θα τα αποδώσει στον φόβο και τον πανικό. Ακόμη αναμένεται να υποστηρίξει, ότι έμαθε για τον θάνατο του 27χρονου αργότερα το βράδυ της ίδιας μέρας. Ο δράστης ήταν μαζί με τους υπόλοιπους τρεις, όταν τον πήρε φίλος του και του είπε για το τι είχε συμβεί στο πάρκο Ασυρμάτου. Οι τρεις τους βρέθηκαν σήμερα αντιμέτωποι στην δικαστική αίθουσα, όπου θα δικαζόταν για την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία, με τον πατέρα του 27χρονου.

Άγιος Δημήτριος

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

