MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: Τα μυστηριώδη μηνύματα του 40χρονου δολοφόνου της Ελευθερίας Γιακουμάκη με τον “Γιώργο”

|
THESTIVAL TEAM

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, με τις αρχές να εστιάζουν πλέον σε νέα στοιχεία που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση και στον ρόλο του 40χρονου πρώην συντρόφου της, ο οποίος στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μηνύματα που έχουν εντοπιστεί στο κινητό του 40χρονου, τα οποία φέρεται να έχουν σταλεί από άγνωστο άτομο με το όνομα «Γιώργος».

Σε ένα από αυτά αναφέρεται: «Πες στη φίλη σου να με ξεμπλοκάρει, γιατί θα με βρει μπροστά της. Να είσαι σίγουρος».

Ενώ σε άλλο μήνυμα σημειώνεται: «Γεια σου φιλαράκι μου, τι κάνεις; Ακούγεται ότι αρραβωνιάστηκες. Ισχύει; Ξεμπέρδεψες με τη Ρίτσα ή ακόμη;».

Ο συγκεκριμένος αριθμός τηλεφώνου έχει πλέον απενεργοποιηθεί, ενώ τα ίδια μηνύματα εντοπίστηκαν και στην κατοχή φίλης της 43χρονης, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα γύρω από την ταυτότητα του αποστολέα.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν.Α. Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στο Live News, εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα μηνύματα ενδέχεται να μην έχουν σταλεί από άνδρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν αποκλείεται πίσω από αυτά να βρίσκεται γυναίκα που ζήλευε την Ελευθερία Γιακουμάκη, κάτι που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Ηράκλειο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Σκόροι: Το φυσικό υλικό που τους κρατά μακριά από τις ντουλάπες σας

ΖΩΔΙΑ 21 ώρες πριν

Τα τρία πιο τυχερά ζώδια της εβδομάδας – Τα πράγματα πάνε όλα όπως τα θέλετε

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

ΗΠΑ: Viral η γυναίκα που άρπαζε μπουκάλια κρασιού μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Θρασκιά: “Η ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη ως διαρκής απειλή για τη δημόσια υγεία”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κτηνοτρόφος εξαπατήθηκε από υποψήφιο εργαζόμενο στη μονάδα του

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Ασυνείδητοι πυροβόλησαν άλογο – Υπέκυψε στα τραύματα του